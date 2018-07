Muere el actor Paco Algora a los 67 años

Según estas fuentes, Algora, que se había afincado en Vejer (Cádiz) hacía 25 años, ha fallecido en el hospital de Puerto Real a consecuencia de un cáncer de pulmón contra el que llevaba más de un año luchando.

Francisco Javier Jiménez Algora comenzó en el mundo de la interpretación en el teatro para luego debutar también en televisión y en el cine, donde hizo más de 60 películas entre ellas "Habla mudita" y muchos de los títulos de José Luis Garci.

El actor presumía de que había nacido, el 7 de diciembre de 1948, "en un lugar reservado solo para las estrellas", el Observatorio Astronómico madrileño, donde su padre trabajaba como portero.

Juan Antonio Bardem despertó su pasión por el celuloide con "Cómicos" (1954) cuando era un niño, aunque su debut interpretativo le llegó a mediados de los sesenta sobre los escenarios.

Como miembro del Teatro Estudio de Madrid, Los Goliardos y el Teatro Experimental Independiente, se puso a las órdenes de Miguel Narros, William Layton o Ángel Facio.

En 1972 comenzó en el cine donde rodó títulos como "Bruja, más que bruja" (1976) o "Tiempo de silencio" (1986). En 1998 aspiró al Goya por su papel secundario en "Barrio", dirigido por Fernando León de Aranoa, y actuó en "El abuelo" para José Luis Garci.

"Tocata y fuga de Lolita", "Yo soy Fulana de Tal", "Cara de acelga" "Lázaro de Tormes" o "Historia de un beso" son algunas de las cintas en las que destacó este actor de reparto, dueño de un físico y una voz muy características.

Con Garci rodaría más tarde "You're the one", "Historia de un beso", "Tiovivo C. 1950", "Luz de domingo" y "Sangre de mayo".

En televisión fue el fraile metido a bandolero de "Curro Jiménez", el cura de "Fortunata y Jacinta" y participó en "Amar en tiempos revueltos", aunque llevaba cerca de ocho años sin trabajar y recibía una ayuda asistencial de la Fundación AISGE.

Cuando en 2013 recibió el Premio Actúa -máxima distinción honorífica de AISGE-, Algora señaló que ese trofeo era "un estímulo para no tirar la toalla".

"Estoy muy feliz porque, después de tanto tiempo ausente, mis compañeros se han acordado de mí", afirmaba Algora que revelaba que tuvo "la fortuna de nacer actor" y descubrir "a una edad temprana" que su misión era "transmitir la palabra".

El "oficio", decía, le había hecho "regalos maravillosos" como cuando Fernando Fernán Gómez dirigió y protagonizó "Me llamo Jonás", la única obra teatral que escribió.

"Para mí el arte es un sacerdocio: solo se le puede servir desde el amor y la libertad. Pero esta última escasea cada vez más por los imparables recortes que acometen esas ratas", declaraba a la revista de AISGE, Actúa.

Dos compañeros de profesión también radicados en Vejer, Fernando Huesca y Concha Gómez Conde, se convirtieron en sus máximos valedores y confidentes durante los últimos años de su vida, según AISGE.

Entre otros premios poseía el de Mejor Actor Secundario de la Unión de Actores por su trabajo en "Barrio" (1998) y el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor interpretación masculina por su papel en "Tocata y fuga de Lolita" (1974).