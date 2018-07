La mitad de los enfermos terminales muere con dolor por falta de paliativos

Así lo ha manifestado hoy en una rueda de presa en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos que se celebra el 10 de octubre, y en la que ha pedido al Gobierno que invierta más en esta disciplina médica, en contratación de personal y en formación.

"Estoy convencido de que en los hospitales donde no hay servicios de paliativos se muere peor que en los hospitales en los que los hay", ha asegurado este experto, quien ha lamentado que al enfermo crónico avanzado se le atienda desde el punto de vista curativo con tratamientos a veces encarnizados, porque los médicos "no tienen la cultura del cuidar".

Ha aludido al índice de calidad de muerte de The Economist, que sitúa a España en el puesto 23, "prácticamente el último del mundo occidental", una cifra "bastante pobre" tendiendo en cuenta que España es líder en trasplantes.

"Si no se invierte, no se puede mejorar", ha señalado a los medios Gándara, que ha subrayado que los cuidados paliativos son una disciplina médica y científica que requieren una inversión -que no ha aumentado prácticamente nada en los últimos 7 años-, que se contraten médicos, enfermeros y trabajadores sociales.

Ante esta situación, la AECC y la Secpal han impulsado un documento al que se han adherido más de 60 entidades médicas en el que piden un compromiso social para mejorar la atención de las personas al final de la vida.