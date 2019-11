Usuarios y trabajadores de Metro levantan un muro contra la violencia de género: "Contra el maltrato, no te pares"

"Si te quiere, te cuida". "Por encima de todo: no es no" o "Las mujeres son los verdaderos arquitectos de la sociedad", son sólo algunas de las frases que podrá leer el usuario de la línea 9, la morada.

Otros mensajes también podrán ser escuchados durante la mañana, mientras se reproducen en las pantallas:

"No me quieras tanto, quiéreme mejor". "No se puede tolerar ningún tipo de agresión por el hecho de ser mujer". "La mujer y el hombre somos igual de importantes". "Que la violencia no te ciegue, abre los ojos". "Educa a tu hija para que se haga respetar, educa a tu hijo para que respete" o "Contra el maltrato, no te pares, muévete contra la violencia de género".

