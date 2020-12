Y es que son momentos para dejar atrás los besos y abrazos tradicionales, pero para demostrar el cariño, aunque sea desde la distancia. Cada año, nuestros teléfonos móviles se llenan de vídeos de felicitaciones navideñas, tanto de humor que te sacan una sonrisa en estas fechas, como los más emotivos para sacarte una lagrima. Estos mensajes, este año cobran más valor ya que todos queremos que nuestros seres queridos nos sientan cerca y desearles una ¡Feliz Navidad!

Aquí os traemos ejemplos de los mejores vídeos para felicitar la Navidad por Whatsapp:

HUMOR

El humor siempre ha sido un recurso en Navidad para desear felicidad a tus seres queridos y sacarles una sonrisa. Este 2020 no pueden faltar vídeos de este tipo. Tenemos el ejemplo de la aplicación Elf Yourself, disponible para todos los dispositivos móviles. Y es que, ¿a quién no le gustaría ver a sus familiares y amigos vestidos de elfos bailando villancicos?.

Con esta App puedes coger la foto que quieras, esta recortará las caras y transformará la imagen en un divertido vídeo.

Aquí tenemos un ejemplo:

EMOTIVO

Otra manera de felicitar estas fechas sin duda es recurriendo a esos vídeos emotivos que incluso llegan a sacarte una lágrima y es que estas fechas tan especiales sacan a la luz todos nuestros sentimientos.

Un claro ejemplo de emoción es el vídeo para felicitar la Navidad que ha hecho este año Sanidad:

Tampoco nos podemos olvidar del que publicó Caritas:

Si queremos unir la emoción con unos toques de humor, sin duda el vídeo para compartir con todos debe ser el que ha realizado Campofrío:

INFANTIL

Que mejor que contagiar el espíritu Navideño a los más pequeños con felicitaciones originales y entretenimiento, para ello, hay un canal de Youtube llamado Colorín Cuenta que hace vídeos con animaciones originales para que los más pequeños puedan aprender villancicos y cantarlos con su familia.

Aquí un ejemplo donde nos enseñan Jingle Bells en español: