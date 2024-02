Marlaska niega que el pacto de migración sea la causa del incremento de llegadas a Canarias

El pacto de migración y asilo alcanzado hace un mes es una buena noticia y no es la causa del incremento de llegadas a Canarias. Este es uno de los mensajes que ha lanzado el ministro del Interior en el Senado. Grande-Marlaska ha comparecido para dar cuenta de las medidas que ha adoptado el ejecutivo ante la crisis migratoria que vive Canarias.

Grande-Marlaska ha defendido el pacto de Migración y Asilo ya ha pedido responsabilidad y seriedad a la hora de valorarlo. El ministro niega que la causa de la evolución de la presión migratoria sea el denominado "efecto llamada". La procedente de África, según afirma, es estructural y está motivada por factores de carácter socioeconómico.

"Para abordar el fenómeno de la situación es necesario tener en cuenta que no somos caso aislado en Europa" ha añadido. "En 2023 se ha registrado un aumento del 17% de las llegadas de migrantes a Europa".

El ministro ha argumentado que más de 154.000 personas llegaron a Italia y más de 55.000 a España, lo que supone un incremento del 82% con respecto a 2022. Aumento que fue del 266% en Grecia y del 395% en Chipre.

Grande- Marlaska ha apelado así a la responsabilidad y prudencia: "espero no escuchar intervenciones que correlacionen inmigración y delincuencia. No es cierto y no existe esa correlación". En este sentido, ha recordado que los delitos de odio han crecido un 33% en 2023 en España.

Los mensajes de odio atacan directamente al corazón de nuestra sociedad y alteran nuestra convivencia

Situación de Canarias

Canarias concentra el 80% de la inmigración irregular que llega España. A sus islas llegaron más de 40.000 personas el año pasado. Un 82% más con respecto al año anterior. "Hemos hecho y estamos haciendo un importantísimo esfuerzo para dotar a las islas de los recursos necesarios para hacer frente a esta situación y lo seguiremos haciendo" ha expuesto Marlaska. "Se han aumentado las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en Canarias un 11,8% desde 2018- incremento que compensa la pérdida de efectivos durante el gobierno del PP-. Se ha intensificado el despliegue de medios aéreos y marítimos y se han mejorado las infraestructuras para acoger a los migrantes".

"Estamos haciendo frente a una crisis migratoria que golpea de manera más contundente a la ruta canaria. Pero hay una diferencia con la crisis del año 2018. Recién llegado este gobierno tuvimos que afrontar la situación sin apenas recursos o infraestructuras. Hoy tenemos más infraestructuras y lo más importante, tenemos una política europea común", ha puntualizado.

En lo que respecta a la situación de los más de 5.700 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en las islas, Grande-Marlaska ha expuesto que "los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando la posibilidad, la necesidad y como sería el camino más adecuado para la reforma legislativa que permitiera la corresponsabilidad en la tutela de los menores entre el conjunto del territorio nacional de las comunidades autónomas"

Las demandas de los partidos

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Luis Javier Santamaría, ha criticado al ministro por hablar de "inmigración ordenada". Y desde VOX le reprochan que el efecto llamado sí existe y por ello se deben tomar medidas audaces y decisivas.

Desde EH Bildu exponen que la gestión de la política migratoria en Canarias "no debe ser ni se debe afrontar como una estrategia aislada y viene englobada en una forma de tratar y gestionar esta realidad en todas sus vertientes".

El PNV y Coalición Canaria apuestan por una política migratoria integral, en el que todas las comunidades participen en la recepción de las personas que llegan a las costas canarias. Sobre todo en el caso de los menores.

Devolución de menores a Ceuta

En referencia a la devolución de los menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021,que el Tribunal Supremo ha considerado recientemente de ilegal, el ministro reitera que la Guardia Civil actúo con legalidad: "Yo no tengo ningún inconveniente en corresponsabilizarme como miembro de la Administración General del Estado, pero vuelvo a decir, lean la sentencia, lean otras sentencias, y entonces se dice que el Ministerio del Interior, por cuestión simplemente competencial, no tuvo ninguna intervención y les diré quién y dónde recae la tutela de los menores y quién dispone en ese respecto" ha puntualizado Grande-Marlaska.

Da por "resuelta" la crisis de asilo en Barajas

El ministro del Interior también ha dado por resuelta la crisis "excepcional" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por los solicitantes de asilo en las denominadas como escalas fraudulentas en vuelos procedentes de países africanos, entre ellos desde el vecino Marruecos.

"Ha sido una circunstancia extraordinaria y excepcional por cuestiones muy concretas, y que a día de hoy ya está resuelta", ha señalado Grande-Marlaska tras los reproches durante su comparecencia en el Senado sobre la política migratoria en lo referente al aumento de pateras hasta las Islas Canarias.

El titular del Interior ha destacado la cooperación entre las diferentes administraciones implicadas para dar una solución a este problema, tras semanas de denuncias de los sindicatos policiales por el hacinamiento e insalubridad en las salas de asilo de Barajas.

Grande-Marlaska ha destacado la importancia de pedir visados de tránsito para acceder al espacio Schengen y, de esta forma, cortar en origen los vuelos con migrantes que, una vez que llegan a Madrid, piden asilo. Esta documentación se requiere ya para los ciudadanos procedentes de Kenia y se ha aprobado para Senegal, además de reforzarse los controles en aeropuertos como el de Casablanca.