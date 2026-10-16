Los maquinistas convocan una huelga en Renfe de 24 horas para el 29 de octubre

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado una jornada de huelga de 24 horas para el próximo 29 de octubre en todas las empresas del grupo Renfe, tras no alcanzar un acuerdo en las negociaciones y constatar un "bloqueo administrativo" de los acuerdos firmados con anterioridad.

A través de un comunicado emitido este viernes, el sindicato ha anunciado que la convocatoria está dirigida a todo el personal de conducción y que abarcará desde las 00:01 hasta las 23.59 horas.

La huelga responde a la paralización de los avances pactados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

Desde Semaf aseguran que presentaron propuestas para cada mesa de negociación, pero tanto el Ministerio de Transportes como las empresas y organismos públicos se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos.

La convocatoria se suma a la anunciada por la compañía de alta velocidad Ouigo, que ha convocado seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre.

Qué reclaman los maquinistas

La organización reclama implantar protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo. Asimismo, busca implantar la 'cultura justa' en las cabinas y abrir un canal directo entre los sindicatos, la AESF y la Inspección de Trabajo para vigilar la seguridad y las condiciones laborales.

Por último, el colectivo exige soluciones técnicas a los problemas del material rodante, la aplicación de las interrupciones en los tiempos de conducción y el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Además, demanda aplicar el acuerdo del 7 de mayo para las nuevas promociones e íntegramente el protocolo de 1990 sobre atención tras un arrollamiento.

Renfe asegura que ha cumplido con todos los compromisos

Tras hacerse oficial la huelga, Renfe ha emitido un comunicado donde defiende que ha cumplido con la totalidad de los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero.

En aquella ocasión, los cambios sirvieron para reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz, lo que permitió la desconvocatoria de las jornadas de huelga previstas para los días 10 y 11 de febrero.

Renfe ha argumentado que ha cumplido con las actuaciones comprometidas y que, de las 24 medidas restantes fuera de su ámbito, 17 ya se han ejecutado y en las 7 restantes se avanza mediante los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos previstos, sin que existieran plazos comprometidos en el acuerdo.

En materia de empleo, la empresa ha afirmado que cumplió el compromiso de impulsar una tasa adicional de contratación de hasta 1.200 trabajadores para reforzar la operación, mejorar la seguridad y garantizar la dotación de personal, tras realizar los procesos de movilidad previos a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE). Asimismo, niega el incumplimiento del acuerdo sobre contratación de nuevos maquinistas, asegurando que ningún ingresado está en situación de beca.

Respecto al mantenimiento, la operadora ha subrayado que cumplió con los compromisos adquiridos mediante la internalización de actividades, el refuerzo del mantenimiento con personal propio y el aumento de la carga de trabajo en diversas bases. También apunta que elaboró un procedimiento propio ante alertas meteorológicas en aplicación desde marzo, cuya eficacia reconoció Semaf.