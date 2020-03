Manifestación 8M: El movimiento feminista viste de morado las calles por una igualdad real

Desde una hora antes se ha cortado el tráfico en el Paseo del Prado, vía que une ambos puntos de la capital y que a las 16.00 horas ha empezado a llenarse de gente. Muchas de las asistentes portan pancartas y carteles reivindicativos, llevan pintados símbolos feministas o algo de vestimenta morada, el color representativo del movimiento feminista, pañuelos e incluso pelucas de esa tonalidad.

Esa 'marea morada', tras una multigeneracional y multiracial cabecera, ha echado a andar alrededor de las 17.00 horas al grito de 'revuelta feminista' y 'que viva la lucha de las mujeres'. Tras ello, han seguido la marcha al paso marcado por una batucada con música feminista, concretamente la canción 'Solo se vive una vez' versionada.

Tras la cabecera asomaban pancartas que señalan la procedencia diversa de las asistentes. "Papeles para todas, o todas sin papeles", han coreado. Por delante, la habitual furgoneta desde la que con un megáfono animan sin cesar con cánticos feministas. "Sola borracha, quiero llegar a casa", han cantado. Tampoco han faltado referencias al coronavirus: "El machismo sí es un virus y no el coronavirus", han coreado.

"ESCAPARATE DE LAS REIVINDICACIONES"

Ana Useros, vocera de la Comisión 8M, ha explicado que esta manifestación, que es el acto central del 8M, "es el escaparate de las reivindicaciones". Este año son "muchas", tal y como ha dicho, pero ha destacado la educación afectivo sexual porque es la "única manera de garantizar la libertad sexual de las mujeres".

"Juntas somos más fuertes. Hoy ha habido más de mil movilizaciones en España", ha remarcado Lina, también vocera del 8M, destacando lo "amplia y diversa" que es la manifestación.

Sobre las 17.45 horas, la cabecera ha bordeado la Plaza de Cibeles para enfilar por la Gran Vía, en dirección al destino final: Plaza de España. "Machismo criminal, justicia patriarcal", han cantado desde allí.

Precisamente, junto a Cibeles un grupo de batucada ha cantado el lema del feminismo chileno que ha dado la vuelta al mundo 'Un violador en tu camino', junto al edificio del Ayuntamiento de Madrid. Denunciaban que la fachada del consistorio no estuviera iluminada de color morado, aunque las luces se encendieron finalmente, en torno a las 19.00 horas.

Fueron varios los grupos que al pasar por delante del Ayuntamiento de Madrid increparon a su alcalde, José Luis Martínez Almeida, gritando "Almeida machista, estas en nuestra lista" y "Almeida carapolla".

En la plaza de la fuente, la cabecera de la manifestación había hecho una primera parada, en la que Mari Carmen se ha lanzado a entonar un chotis feminista. "He venido a protestar y a pedir unas pensiones dignas, y la libertad de las mujeres", ha recalcado a Europa Press la feminista, que ha permanecido en la cabecera de la marcha.

"No son arrebatos, son asesinatos", han coreado las asistentes mientras avanzaban hacia el edificio Metropolis de la capital, con algunas dificultades por la abundancia de gente que estaba en los laterales observando el paso de la manifestación, cuyo destino final en Plaza de España.

Al grito de No estamos todas faltan las asesinadas, han seguido andando. Entre los cánticos coreados, no ha faltado el 'No es No', habitual durante las manifestaciones contra la polémica sentencia de 'La Manada' que tuvieron lugar durante 2018. "Sola borracha quiero llegar a casa", se ha exclamado también.

Mientras, las decenas de voluntarias que formaban el cordón de seguridad alrededor de la pancarta continuaban animando la marcha desde la megafonía, cabecera de la manifestación, que ha marchado con ambiente de festival, como es habitual. Desde allí, no han parado de gritar consignas de todo tipo, este año poniendo especialmente el foco en que la lucha "se hace desde todas las latitudes", tal y como señala el lema "feminismo sin fronteras' elegido este año.

Aldara, una joven madrileña, ha acudido a la movilización con su hija Daniela, de 4 años, que portaba una pancarta con el lema 'Sola, con falta, quiero llegar a casa". "El futuro tiene que ser suyo", ha remarcado. "Las jóvenes tienen mucho que pelear aún, queda mucha lucha por delante", ha explicado Adelina, de 64 años, que lleva tres años acudiendo a la manifestación de Madrid.

Este año el feminismo acude a la manifestación en medio de un debate entre dos corrientes y también se ha dejado notar entre las participantes. Así, desde el Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) han asegurado que ven con "vergüenza" el movimiento "transexclusivo" que ha nacido entre del movimiento feminista. "Las mujeres trans también son mujeres", han denunciado a Europa Press la vocal de cultura, Yolanda Cosgaya.