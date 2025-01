Javier Bardem y Karla Sofía Gascón buscan alcanzar la gloria en los Globos de Oro

La temporada de premios de cine y televisión de Estados Unidos está a punto de comenzar. Esta madrugada se entregan los Globos de Oro, considerados como una antesala de los Óscar y hay dos españoles que pueden hacerse con el premio: Javier Bardem, por su papel en 'The Monsters', y Karla Sofía Gascón, por su participación en 'Emilia Pérez'.

Además, la duda entre cuál será la mejor película de drama, quién se llevará el premio a mejor actor y actriz o cuál será elegida como la mejor comedia en una noche que promete ser apasionante.

Karla Sofía Gascón busca su primer Globo de Oro

El narco-musical 'Emilia Pérez' parte como uno de los filmes favoritos con 10 nominaciones. Dirigido por el francés Jacques Audiard buscará alzarse con el premio a mejor película musical o comedia, aunque tendrá que imponerse a 'Wicked', 'Anora', 'Challegers', 'La Sustancia' y 'A real pain'.

Emilia Pérez ha causado rechazo en México, porque Audiard ha reconocido que no investigó mucho sobre el contexto mexicano a la hora de contar la historia. La película trata sobre un narcotraficante que se realiza una cirugía de cambio de género para olvidar su pasado.

Karla Sofía Gascón, actriz de esta película, intentará llevarse su primer Globo de oro, siendo la primera actriz española en alzarse con uno y la primera mujer transgénero en ganar en una categoría.

No lo tendrá fácil ya que comparte nominación con Zendaya, que busca su segundo globo de oro consecutivo con 'Challengers'; Demi Moore con 'La sustancia'; Mikey Madison, con 'Anora'; Amy Adams por 'Nightbitch' y Cynthia Erivo por 'Wicked'.

Sería el segundo Globo de Oro para Javier Bardem

Por su parte, Javier Bardem está nominado en la categoría a mejor actor de reparto por su papel en 'Monsters'. Si lo consigue, será el segundo Globo de Oro de su carrera. También están nominados en esta categoría Diego Luna por La máquina; Tadanobu Asano por 'Shogun'; Harrison Ford por 'Shrinking'; Jack Lowden por 'Slow Horses' y Ebon Moss-Bachrach por 'The Bear'.

Otras nominaciones a destacar

'The Brutalist', de Brady Corbet, es otra de la películas destacadas, ya que cuenta con siete nominaciones, mientras que 'Cónclave', de Edward Berger, acumula seis. Se espera que una de las dos se alce con el premio a mejor película de drama.

La lucha por mejor actor está entre Adrien Brody y Ralph Fiennes, actores protagonistas de esas películas respectivamente.

En cuanto a quién puede llevarse el galardón a mejor actriz de drama, la pelea está más ajustada. Optan a él actrices tan de renombre como Angelina Jolie; Tilda Swinton por 'La Habitación de al lado', la única nominación de la película de Pedro Almodóvar; Nicole Kidman o Kate Winslet.

En cuanto a las series, la comedia 'The Bear' lidera el listado con cinco nominaciones, seguida por 'Only murders in the building' con cuatro y 'Shogun', que consiguió 18 premios Emmy, con cuatro también.

La 82ª edición de los Globos de Oro tiene como anfitriona a la cómica Nikki Glaser y se celebra en el Hotel Beverly Hilton de los Ángeles a las 2:00 de la mañana.