A cuatro meses de habérsele diagnosticado un cáncer, el vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, vuelve a subirse al escenario. Será de forma puntual y por una causa muy concreta: recaudar fondos para el desarrollo del MoTriColor, estudio científico a nivel europeo destinado al avance de 3 nuevas estrategias terapéuticas para pacientes con cáncer colorrectal metastásico, y entre ellas un nuevo tratamiento dirigido a pacientes con mutación BRAF, como es el caso del propio Pau. Con esta iniciativa Pau Donés se propone, además de recaudar fondos para el proyecto, seguir con su personal campaña de desestigmatización del cáncer, problema que afecta tanto a quienes lo padecen como a quienes lo viven en terceras personas.

"Hace días que me rondaba por la cabeza la idea de cómo puedo ayudar a que un estudio sobre el BRAF, un oncogen que tiene mucho que ver con el cáncer que me afecta y hace generar una proteína que provoca que las células se dividan y crezcan de forma descontrolada. Y como parece que lo de la música se me da bastante bien, he decidido que vamos a hacer un concierto en la sala Luz de Gas... No tengo el cuerpo para grandes ruidos, pero la ocasión se lo merece. Los estudios clínicos cuestan mucho dinero y en el caso del BRAF vamos un poco cortos de presupuesto", dice el cantante de Jarabe de Palo.

Jarabe Contra El Cáncer hará dos concierto a piano y voz con la colaboración de Onda Cero, Europa FM y Melodía FM que tendrá lugar en Barcelona, en la Sala Luz de Gas, los días 20 y 22 de diciembre de 2015 (Agotadas las entradas para ambos conciertos).

Así mismo, para todos aquellos que no puedan asistir pero sí quieran participar, se pone a disposición una “Fila 0”, pudiendo hacer sus aportaciones al número de cuenta 2100 5000 5202 0013 4433.