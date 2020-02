Policías y guardias civiles han exigido a Irene Montero que rectificase sus polémicas declaraciones, pero lejos de hacerlo, se ha reafirmado en ellas.

Su frase sobre la atención que reciben en comisarías y cuarteles las mujeres que denuncian agresiones sexuales y acuden a hacerlo con una minifalda ha generado mucha polémica y críticas, pero la ministra reitera sus palabras.

Durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, Montero ha dicho que hay mujeres que denuncian violencias machistas a las que "muchas veces se culpabiliza" y se les pregunta "qué estarían haciendo para haber sido violadas, si estaban borrachas, si iban vestidas de determinada manera".

"Eso pasa en este país, es lo que yo dije y lo mantengo porque es una de las principales dificultades con las que muchas mujeres se encuentran a veces, hasta para identificar las situaciones en las que se ven agredidas sexualmente", ha dicho.

Irene Montero ha dicho que para el 8 de marzo ya estará en trámite la Ley de Libertades Sexuales -que va al Consejo de Ministros el próximo 3 de marzo-. Sobre la prostitución, asegura que la aboliría, pero que no va a prometer nada que no pueda cumplir, y que no va a impedir medidas que puedan beneficiar a las mujeres que la ejercen.