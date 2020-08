Iker Casillas: "No he estado con Sara Carbonero todo lo que debería"

Iker Casillas anunció hace varios días que se retiraba del fútbol tras una impecable carrera. En una entrevista concedida a la revista 'Semana' el ex portero habla de su matrimonio con Sara Carbonero. "No he estado con Sara Carbonero todo lo que debería", ha confesado el ex futbolista.

Ahora, Iker Casillas y Sara Carbonero van a comenzar una nueva vida en España después de estar cinco años viviendo en Oporto.

El matrimonio ha atravesado meses difíciles después de que el futbolista sufriese un infarto al corazón y la periodista se enfrentara a un cáncer de ovarios.

El ex futbolitsa se ha sincerado en la entrevista con 'Semana' y ha confesado que no ha estado con su mujer todo lo que debería y por ello ha habido especulaciones sobre su relación ya que hace tiempo que no se les ve juntos.

Además, reconoce que Sara ha optado por pasar más tiempo con su familia tras el confinamiento e Iker ha estado supervisando la mudanza en Oporto.

