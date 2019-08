El Prat amanece con normalidad ante la primera jornada de paros de vigilantes de seguridad

Continúa la tranquilidad en el Aeropuerto de El Prat, incluso, la situación es mejor que a primera hora de la mañana. Por el momento no hay colas en los controles de seguridad y los pasajeros están llegando con antelación para no perder sus vuelos.

Los servicios mínimos del 90% están haciendo que realmente la huelga no se note y no haya largas colas en los controles de seguridad.

Se prevé que sean 185.000 personas las que salgan del aeropuerto, por lo que, ante el miedo de quedarse en tierra, los pasajeros están acercándose a la terminal horas antes de sus vuelos. "Hemos salido a las 5 de la mañana para coger un vuelo que es a las 11.30, aunque nos han comunicado que va a salir con media hora de retraso", "antes de quedarse en tierra hemos programado el venir antes", "hemos llegado tres horas antes", son algunas de las declaraciones de los viajeros.

La plantilla de Trablisa decidió jueves ir a la huelga indefinida tras el fracaso de las reuniones de mediación y al considerar insuficiente la última oferta de la empresa, que solo accedió a pagarles un plus en la nómina a partir del mes de octubre.

Los trabajadores, sin embargo, pedían otras mejoras, como un plus de un euro por hora por la "carga física y mental que soporta el colectivo", que la empresa se haga cargo de los costes del aparcamiento de su personal en el aeropuerto y descansos de diez minutos por hora. La compañía alega que "no puede asumir" las peticiones económicas del comité de huelga y que está cumpliendo estrictamente con el convenio colectivo.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90 % por esta huelga, aunque el comité ya ha advertido que difícilmente se podrán cumplir, ya que hay muchos trabajadores de baja o vacaciones. A los paros están llamados cerca de 500 trabajadores encargados de los controles de acceso de El Prat, los mismos que en el año 2017, entonces bajo el paraguas de la empresa Eulen, secundaron una huelga que provocó graves problemas en la operativa del aeropuerto y acabó con un laudo arbitral de obligado cumplimiento.

Los paros de los vigilantes provocaron entonces largas colas en los filtros de seguridad, hasta el punto que la Guardia Civil tuvo que reforzar los puntos de control para agilizar los accesos a las zonas de embarque. Esta es la segunda huelga que afronta el Aeropuerto de El Prat en menos de dos semanas, después de los paros que protagonizó a finales de julio el personal de tierra de Iberia.

La huelga, en este caso, provocó retrasos generalizados y la cancelación de decenas de vuelos, una situación que se vio agravada por las fuertes lluvias que cayeron en el área de Barcelona y que incluso obligaron a cerrar temporalmente las pistas. La huelga de los trabajadores de Trablisa se produce además en la época de mayor actividad en el aeropuerto barcelonés, en plena temporada de verano y con un millar de vuelos programados sólo para este viernes.