Hallan a un anciano muerto en un lavabo del Hospital Vall d'Hebron

Un anciano de 89 años fue encontrado muerto el pasado viernes en un lavabo público del Hospital Vall d'Hebron, centro al que acudió el miércoles anterior para hacerse una analítica y ya no regresó a su domicilio, por lo que podría haber estado tres días en el lavabo sin que nadie se percatase de ello. Fuentes del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha confirmado que el pasado viernes encontraron a una persona fallecida en un cuarto de baño público del centro sanitario.

La familia del anciano había denunciado a los Mossos d'Esquadra su desaparición el pasado miércoles, día 7, después de que no regresara del hospital, adonde había acudido para someterse a un análisis de sangre rutinario. Aunque la desaparición del anciano se produjo el miércoles, los Mossos d'Esquadra no avisaron a los responsables del hospital hasta el viernes, una vez que revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital y comprobaron que el desaparecido había entrado pero no había salido del centro. "Los Mossos d’Esquadra nos avisaron el viernes de la desaparición y el viernes encontramos a la persona fallecida, que era un paciente ambulatorio, no ingresado, del hospital", ha confirmado un portavoz del hospital.

Según el centro sanitario, "la Comisión de Seguridad del Hospital está revisando los protocolos de seguridad para saber exactamente cómo se ha producido esta situación. De este modo evitaremos además que se pueda repetir una situación similar en el futuro". Los responsables del hospital barcelonés han explicado que se han puesto en contacto con la familia del fallecido para expresar sus condolencias "y explicarles los avances en la revisión del protocolo de seguridad".