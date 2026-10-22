Furor en Oviedo ante la llegada de Lionel Messi para recoger el Premio Princesa de Asturias

El futbolista argentino, Leo Messi, ya está en Oviedo para la gala de los Premios Princesa de Asturias. El exjugador del F.C. Barcelona ha aterrizado en Asturias a primera hora de este jueves para recibir el galardón de Deportes.

Su llegada ha despertado la ilusión de multitud de fanáticos, que se han agolpado en los aledaños del Hotel de la Reconquista esperando a la salida del argentino para saludar a los allí presentes.

Leo Messi ha llegado al hotel donde se hospedará alrededor de las 13:00 horas acompañado de su mujer y en medio de una gran expectación mediática. Messi ha sido el último de los premiados en llegar a Oviedo, donde este viernes recibirá el premio en la ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor.

Un reconocimiento a su trayectoria deportiva

El jugador del Inter Miami ha viajado a España para recoger personalmente el reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su compromiso con distintas iniciativas solidarias.

El premio fue anunciado el pasado mes de junio y destaca tanto sus éxitos sobre el terreno de juego como su implicación en proyectos destinados a mejorar la educación y la salud de los menores más desfavorecidos.

No obstante, la agenda de Messi no se limitará a recibir el premio. El astro argentino participará este jueves en un encuentro con estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, una actividad organizada por la Fundación Princesa de Asturias dentro de su programa cultural. El acto está dirigido a escolares y jóvenes que han participado en la iniciativa educativa denominada "El juego del 10".

Por la noche, Messi acudirá a una cena junto a los Reyes Felipe VI y Letizia, así como al resto de los galardonados de esta edición. Será uno de los encuentros institucionales más destacados de su visita, que culminará el viernes con la ceremonia de entrega de los premios.