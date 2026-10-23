Feijóo reabre el debate sobre el aborto de las menores de 16 y 17 años: qué quiere cambiar y qué dice la ley

En precampaña empiezan a ponerse de relieve asuntos que son trascendentes para muchos ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que quiere reabrir el debate sobre el aborto de las menores de 16 y 17 años si es presidente tras el 29N.

"Una chica de 16 años que quiera abortar debería de tener el conocimiento de sus padres", ha afirmado este viernes durante una entrevista en la Cadena SER.

Feijóo ha insistido en que se trata de su opinión personal y hs dejado claro que es una cuestión que quiere abordar. "Ese debate procede", ha asegurado.

¿Qué quiere cambiar Feijóo sobre el aborto de las menores?

El presidente del PP ha cuestionado que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de informar a sus padres, una posibilidad reconocida por la legislación vigente.

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacerse un tatuaje y no la necesita para abortar?", ha comparado.

El líder popular también ha planteado qué debería ocurrir cuando existe un desacuerdo familiar: "¿Qué ocurre cuando una niña de 16 años quiere abortar y sus padres no lo aceptan? Ese es el debate que yo quiero plantear".

Por ahora, el PP no ha presentado una propuesta concreta para modificar la ley. Feijóo ha señalado que estudiará cómo abordar esta cuestión si llega a la Presidencia del Gobierno.

¿Qué dice actualmente la ley del aborto en España?

La legislación vigente permite que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres o representantes legales, como establece el artículo 13 bis de la Ley Orgánica 2/2010.

Esta regulación fue recuperada mediante la reforma de 2023, que eliminó la exigencia de consentimiento paterno introducida en 2015.

Mónica García responde a Feijóo: "Bienvenidos a 1989"

Las declaraciones del presidente del PP han provocado la reacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha criticado la intención de volver a discutir la regulación del aborto.

"Bienvenidos a 1989", ha afirmado la ministra antes de participar en el Consejo Interterritorial de Salud.