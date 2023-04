Este hombre tiene el récord mundial de memoria: sus trucos para acordarse de todo

La memoria hay que cuidarla y trabajarla para evitar enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Y es que aunque se crea que este tipo de problemas solo le ocurren a los más mayores, también los jóvenes están expuestos a padecer cualquier tipo de demencia. Por ello, es importante concienciarse de mantener en funcionamiento el cerebro.

Si hay alguien que puede ayudarnos a reforzar la memoria es Dave Farrow, un hombre de 48 años que es múltiple ganador del Récord Mundial Guinness por memorizar el mayor número de naipes en una sola vista.

Con tan solo 21 años, el canadiense recordó el orden de 52 mazos de naipes, lo que se refiere a un total de 2704 cartas. Pero es que años más tarde, se superó a sí mismo, memorizando el orden de 59 barajas (3.068 cartas).

¿Quieres potenciar tu memoria tanto como Farrow? A continuación, descubre los cinco trucos que el campeón ha compartido con 'CNBC Make It':

Deja descansar al cerebro tras periodos cortos de concentración

Según los expertos, la capacidad para conservar la concentración a la hora de realizar algún trabajo intelectual, disminuye considerablemente una vez pasados los 45 o 50 minutos de rendimiento. Ante estos datos, Farrow sugiere un ejercicio para educar el cerebro: "Si está trabajando duro para memorizar algo o concentrarse en una actividad, debe ir y venir entre un enfoque intenso durante seis a ocho minutos y despejar completamente su mente mediante la meditación o ejercicios de respiración profunda durante un período breve".

"Este es en realidad uno de los secretos detrás de mi Récord Guinness. Nunca habría sido capaz de memorizar 59 barajas de cartas barajadas juntas si hubiera intentado memorizarlas todas de una sola vez", asume el campeón.

Mantén conversaciones interesantes con personas nuevas

"Tienes que ser social. Sal y conoce gente nueva", propone el canadiense, ya que para optimizar el desarrollo de funciones cerebrales como la atención y la memoria, se necesitan estímulos como los que proporciona el relacionarte con el entorno que te rodea.

Mira hacia arriba

Dave Farrow también comparte un reto curioso: mirar hacia arriba. "Cuando miras hacia arriba, es la tendencia natural de tu cerebro cuando intenta recordar algo. Nadie sabe por qué, pero sabemos que envía más energía a la corteza cerebral y al hipocampo, todos los centros de memoria del cerebro. Entonces, este acto, realmente mejora la memoria", dice Farrow.

Practica ejercicios de respiración profunda

Respirar e inspirar profundamente. Esta es una de las actividades más recomendadas por el dos veces ganador del Récord Guinness, quien asegura que los estudiantes con los que ha trabajado tienen más facilidades de recordar la información una vez hayan practicado este ejercicio.

Realiza actividades que impliquen retos

Aprende idiomas, empieza a tocar un instrumento, practica algún deporte… En definitiva, prueba cosas nuevas. Tan solo tienes que salir de tu zona de confort para incentivar al cerebro y hacer que funcione correctamente.

Dave Farrow sufrió TDAH y dislexia cuando era niño. "Cuando fui por el récord Guinness por primera vez, nadie creía que pudiera hacerlo. Cuando lo intenté por segunda vez, todos me dijeron: 'Oh, ¿por qué no lo hiciste antes?'", se sincera Farrow. Finalmente, trabajando sobre todos estos trucos de memoria, consiguió su objetivo, demostrando así que con constancia y esfuerzo "se pueden lograr grandes cosas".