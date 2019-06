El acoso escolar sigue siendo un mal oculto

No existen estadísticas fiables que muestren la magnitud del problema. Las últimas, de 2014, muestran que el acoso escolar afecta en España a más del 7% de los niños y al 4% de las niñas y que las nuevas tecnologías han acrecentado la presión en forma de ciberacoso. Hablamos, dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, de un mal oculto.

Como solución Amnistía sugiere proyectos de mediación entre iguales. Los alumnos, previamente asesorados, intervienen para prevenir y frenar, explica Paula Orbán, estudiante que participa en uno de ellos…

Desde hace dos años el ministerio de Educación mantiene un teléfono contra el acoso. La mayor parte de las denuncias, dice Amnistía, no terminan en expediente. Educación lo desmiente. No hay casos sin tratar

