La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) explica a la revista 'Vanity Fair' que siempre se ha interesado por la política y el periodismo. "Me interesó desde pequeña", confiesa, y asegura que cuando pasaba un acontecimiento histórico se quedaba pegada a la televisión paras seguirlo. Niega ser hija política de Aznar o de Esperanza Aguirre: "Siempre me intentan emparentar con alguien...En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre".

Vida sentimental

Cuando le preguntan por su ruptura el pasado mes de noviembre con el estilista Jairo Alonso, asegura que no va a hablar del "mundo sentimental". "Nunca lo he hecho", insiste. Ayuso ha hecho la revista una confesión sorprendente: "No tengo hijos, me gustaría, pero por ahora no he podido".

Admite también a la revista su gusto por el barrio donde ha vivido siempre, Chamberí, y que disfruta tomando "una cervecita en alguna terraza". Incluso asegura que alguna vez se toma esa cerveza con su madre, Mabel Ayuso, de 75 años, que asegura, es una mujer que "se pasa el día leyendo".

¿Es Ayuso el contrapoder de Sánchez, por encima de Pablo Casado? "Por un lado soy una mujer crítica. Si creo que algo no está bien, lo digo. Aunque me erosione. También pienso que muchas decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez han perjudicado directamente a Madrid", asegura en la revista.