La desoladora despedida en redes de la madre de Hugo Millán, piloto fallecido a los 14 años

El mundo del motociclismo se teñía de negro tras la muerte de Hugo Millán en un accidente en el circuito de MotorLand Aragón durante la primera carrera de la Hawkers European Talent Cup. El joven de 14 años fue rápidamente atendido en pista y trasladado en helicóptero al hospital, donde certificaron su muerte.

Ana Belén Gracia, la madre de Hugo, ha sacado fuerzas, pese al inmenso dolor de la pérdida de su hijo, y ha querido mandarle un mensaje a través de su cuenta de Facebook. "Buenos días, mi ángel de la guarda, ¿cómo estás?", así iniciaba su post, dirigiéndose directamente a su hijo. "Te quiero muchísimo, mi campeón. Llevo solo horas sin ti y no puedo con mi alma, ¡¡¡te has llevado toda mi vida contigo!!! Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida", agregaba.

La mujer despedía su publicación de Facebook con un "Te quiero, mi Súper Hugo". Al texto le acompañaban cuatro fotografías del joven piloto.

La muerte de Hugo Millán es la primera muerte en la Federación Internacional de Motociclismo desde la pérdida de Andreas Pérez, también de 14 años, en 2018 en Montmeló.