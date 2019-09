Los dermatólogos aseguran que el vello de los niños con hipertricosis se caerá al dejar el fármaco

Ese es el mensaje de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, en palabras de la coordinadora del grupo español de tricología (ciencia que estudia las alopecias y los problemas del cabello) de la AEDV, Cristina Serrano, que además, según ha señalado a Efe, está tratando a uno de los 17 bebés afectados en toda España.

"Tres meses después de tomar el fármaco empezará a caérseles el vello, que es el tiempo medio de caída del pelo, y en otros dos o tres más se le habrá caído todo, y normalmente no queda nada, porque es un vello que está ahí de forma accidental", explica.

Serrano no recomienda a los padres que utilicen ninguna técnica para quitarles pelo, al igual que no es partidaria de que se bautice la hipertricosis como "síndrome del hombre lobo", que es una enfermedad rara ocasionada por una alteración genética y que se descubrió en una familia mexicana. "Un síndrome es un conjunto de signos y esto no lo es, esto es solo una hiperticrosis secundaria a minoxidil", detalla la especialista.

Según la doctora, las sospechas de que la padecían se tuvo cuando los bebés afectados -diez en Cantabria, tres en la comunidad valenciana y cuatro en Andalucía- comenzaron a presentar un aumento de vello de forma generalizada. Empezó primero por la zona de la cara y luego fue bajando por la zona de la espalda y muslos de una forma "muy llamativa". "Lo que hay que hacer en bebés que presentan estas características es descartar cualquier síndrome que asocia la hipertricosis como un signo más, y eso se hizo cuando se descubrió el error con el fármaco y luego se retiró", explica la dermatóloga.

Según Serrano, ninguno de los casos registrados en Granada han sufrido efectos secundarios sistémicos, que no son los del pelo, del minoxidil, es decir, los derivados de un vasodilatador, como una bajada de tensión, retención de líquidos, taquicardias o daños en el riñón.

El minoxidil está indicado como un vasodilatador, pero además ayuda al crecimiento del pelo, aunque hoy en día aún no se sabe el mecanismo exacto de cómo funciona sobre el cuero cabelludo.

"El crecimiento del pelo es un efecto secundario del fármaco empleado como hipotensor", dice Serrano, quien asegura que el minoxidil no se ha utilizado en niños, salvo en casos excepcionales para el tratamiento de la tensión arterial de forma hospitalaria y siempre bajo un control estrecho. Para el tratamiento del pelo, según la experta, los dermatólogos no lo han utilizado en niños, ni de forma tópica, porque la absorción en ellos aún es mayor y menos controlada que en los adultos.

Los dermatólogos lo han utilizado en adultos siempre de forma tópica para el tratamiento de la alopecia en concentraciones del 2% al 5%, aunque en los últimos años, solo bajo control médico y como medicamento fuera de indicación, se ha empezado a usar de forma oral y en dosis muy bajas para tratar casos concretos de problemas de alopecia.

