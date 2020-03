Dani Rovira agradece la "avalancha" de cariño tras anunciar que sufre cáncer

"No tengo palabras. Me lleváis en volandas." Con este mensaje, el actor malagueño Dani Rovira ha querido agradecer a través de las redes sociales las numerosas muestras de cariño y apoyo después de que el pasado miércoles confesase que padece cáncer .

"Estamos todos juntos en esto. Todo saldrá bien". "Ojalá pudiera contestaros y abrazaros a todas y a todos. A partir de ahora a seguir cuidándonos y ayudándonos, que la vida va de eso", ha escrito el actor con un corazón al lado del mensaje publicado en sus cuentas de Instagram y Twitter.

Además este viernes Rovira, junto a Clara Lago, ha anunciado una campaña a través de su fundación @fundacionochotumbao para recaudar fondos para fabricar mascaras de protección facial para los hospitales de Málaga y provincia.

Los actores han explicado que la iniciativa ya ha echado a andar y gracias a ello ya podrán fabricar mil máscaras de protección facial al día, aunque esperan ampliar para mandar también a residencias de ancianos y a sus trabajadores sanitarios. Piden ayuda económica o difundir la campaña para así conseguir fabricar hasta 5.000 máscaras al día y hacerlo extensivo a otras provincias de Andalucía.

El actor malagueño anunció el pasado miércoles que llevaba meses "arrastrando cierto cansancio y malestar", y que había tenido su primera sesión de quimioterapia. Precisó que su cáncer "ya tiene nombre y apellidos: Linfoma de Hodgkin" y que le quedaba "por delante una larga lucha contra el bicho", pero no tiene "miedo" y está "tranquilo". "Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de ésta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", confesaba Rovira en el mensaje.

También señaló que pasará "a formar parte de esa población de alto riesgo" cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarle "en unos días", así que tendrá que "cuidarse, cuidar y dejarse cuidar un poco más". "Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara (Lago). Cuento con el cariño 'telemático' de mi familia y mis amigos. Estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos", explicó el actor.

