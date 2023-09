Este es el dinero que se debe regalar en una boda, según una experta en Protocolo

El año 2022 destacó en el sector nupcial español, ya que estableció un precedente notable. Según datos publicados por la Asociación de Profesionales de Bodas en España (APBE), mientras que en 2021 se casaron 147.800 personas, en 2022 esta cifra experimentó un salto significativo hasta alcanzar los 189.000 enlaces. Esta tendencia se mantiene firme en 2023, como indica la misma entidad

Además, de acuerdo con el estudio Nupcialidad e itinerarios de pareja, publicado en 2023, ocho de cada 10 parejas menores de 35 años tienen intención de casarse. Dada esta creciente popularidad, surge un interrogante:¿cuánto se considera adecuado regalar en una boda en España durante 2023?

Beatriz Diez, Wedding Planner y encargada de protocolo en Catering Lucia y Joaquín, sostiene que, para determinar cuánto regalar en una boda, es esencial considerar el costo real del evento en España. "El gasto promedio es de 20.000 euros para un enlace con 130 invitados", señala. En 2023, el costo por comensal en una boda oscila entre 75 y 150 euros, aproximadamente.

No obstante, se producen variaciones "importantes" en el precio según el lugar donde se celebre el evento: fincas, hoteles, restaurantes, haciendas o salones de boda. "Por lo tanto, actualmente, en una boda se deben regalar 150 euros como mínimo", cuenta Beatriz Diez. No obstante, la especialista en protocolo explica que esta cantidad varía en función del grado de cercanía y de la relación que los invitados tengan con los novios.

El dinero que se debe dar en la boda de un amigo o familiar lejano

Existen amigos que consideramos como hermanos y familiares con los que, a pesar de la distancia, mantenemos una relación cercana. En general, la wedding planner sugiere una cantidad de entre 150 y 200 euros por persona, cifra que podría ser adecuada para compañeros de trabajo o vecinos que nos inviten a su celebración nupcial.

¿Cuánto dinero se debe dar en la boda de un familiar cercano?

Si uno de los integrantes de la pareja que contrae matrimonio es uno de tus amigos más cercanos o se trata de un familiar directo, el obsequio debería reflejar esa proximidad y ser más significativo. En ese sentido, un monto apropiado podría oscilar entre 200 y 300 euros por persona.

El dinero que se debe regalar en la boda de un sobrino

Beatriz Diez explica que, dada la cercanía que, habitualmente, se mantiene con los sobrinos, es apropiado ofrecer un regalo significativo. Si mantienes buena relación con él/ella, un monto ideal podría ser alrededor de 400 euros, especialmente si has sido elegido como testigo de la boda.

Si eres hermano o amigo íntimo

En las bodas, los mejores amigos siguen muy de cerca el gasto de los hermanos. Por este motivo, si la relación es más estrecha aún, la cifra está entre los 300 y 500 euros por pareja.

¿Y si se casa tu hijo o hija?

La experta en protocolo sostiene que, en este caso, el precio de partida serían 500 euros, y el máximo lo decide cada uno.

Cuánto dinero dar en una boda si no vas

A pesar de que no hay una regla establecida que explique si se debe hacer o no regalo en caso de que no sea posible asistir a la boda, los invitados suelen considerar necesario este detalle como acto de agradecimiento, incluso si no van a poder ir.

Ante esta situación, Beatriz Diez recomienda abonar, como mínimo, el precio del cubierto. Es decir, entregar a los novios, al menos, 150 euros.