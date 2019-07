Carmelo Gómez, curado de Hepatitis C, anima a hacerse la prueba para detectar y tratar la enfermedad

El actor Carmelo Gómez es la imagen de una nueva campaña en favor de la lucha contra la Hepatitis C . Tratado y curado de esta enfermedad gracias a los nuevos fármacos antivirales, apoya esta causa con la intención de eliminar el estigma asociado a este tipo de enfermedades.

Lucha contra la Hepatitis C

El actor es uno de los 130.000 pacientes tratados y curados en España con los fármacos antivirales de acción directa, que empezaron a utilizarse en 2015.

Esta cifra convierte a nuestro país en uno de los que más enfermos ha tratado y coloca como objetivo alcanzable la erradicación total del virus.

La Alianza para la eliminación de la Hepatitis C ha dicho que hay que trabajar en alejar la estigmatización que aún provoca esta infección y en aflorar los casos no diagnosticados.

El actor ha dicho que esto "ayuda a sensibilizar a la gente", sobre todo, a aquellos que no saben que lo tienen o que, sí sabiéndolo, no le dan importancia. "Van siendo propagadores de una enfermedad que no se quita", ha dicho.

Se calcula que en España hay entre 50.000 y 70.000 personas infectadas de Hepatitis C sin saberlo.