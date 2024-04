Así fue una de las primeras confesiones de Daniel Sancho: "No podía controlarme"

El español Daniel Sancho, que se enfrenta a un juicio en Tailandia por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta, declarará finalmente este jueves, como estaba previsto, tras haber concluido

el turno de la acusación.

Para la primera sesión de los testigos de la defensa se ha convocado además al padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, y a dos policías de inmigración de Phanghan, la isla en la que tuvo lugar el supuesto crimen el pasado 2 de agosto.

No obstante, parece bastante improbable que haya tiempo suficiente el jueves para que declaren los cuatro testigos y no se descarta que la sesión de mañana se dedique en exclusiva al testimonio de Daniel Sancho.

El abogado de Daniel Sancho, Apirchat Srinual, afirmó este miércoles que el acusado está "siempre dispuesto a declarar".

"Lo ideal sería que Daniel declarara durante un día entero, pero si es esta tarde, sólo tendrá cuatro horas y media porque es probable que el fiscal tenga muchas preguntas", había indicado el letrado a las puertas del tribunal antes de iniciarse la sesión.

Sancho, de 29 años, fue detenido el 5 de agosto tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, cuyos restos fueron esparcidos por Phangan (cercana a Samui) y el mar, aunque después se ha declarado inocente y asegura que la muerte se produjo durante una pelea en defensa propia.

Primeras confesiones de Daniel Sancho

En un testimonio fechado el 16 de agosto, al que ha tenido acceso 20Minutos, cuando Sancho ya estaba encarcelado y la autopsia del fallecido estaba en proceso, el joven relató que no había apuñalado al doctor colombiano antes de que muriera, pero reconoció que, en el momento de proceder a descuartizarle, las cosas no salieron del todo como quería.

"El cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enfadé y se lo clavé en la cara", aseveró.

"No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20 empaquetados en unas 8 o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una", señaló. "En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... no podía controlarme", reconoció al ser preguntado sobre por qué ya no recordaba el proceso, según asegura el diario.