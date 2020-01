Pocahontas está más delgada y ese es uno de los motivos por el que no podrá ser entregada inmediatamente a la joven con discapacidad para la que estaba siendo entrenada.

Es la perra de la que todo el mundo habla porque se pensaba que había sido robada a raíz de una denuncia que presentó su adiestrador Alfonso y en la que pedía ayuda a la población para localizarla. Dijo que cuatro individuos le habían apuntado con una pistola y le habían robado al animal, pero este martes, la Policía le detuvo bajo la acusación de denuncia falsa y entregó a la perra a la Fundación Bocanal.

El programa Espejo Público de Antena 3 ha hablado en exclusiva con Alfonso para conocer su versión de los hechos. El cuidador de Pocahontas ha negado haberse intentado lucrar con este hecho, así como haber tenido a la perra escondida en su casa.

"Yo no he intentado ganar dinero con esto ni nada, simplemente ha sido un malentendido. No he tenido a la perra escondida en mi casa durante toda la semana ni nada", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado sentirse "muy mal" y ha confirmado que primero hablará con su abogado y luego hará declaraciones a la prensa porque no quiere que le siga "cayendo mierda por todos lados".

También, ha negado que alguien de la Fundación Bocanal, para la que trabajaba en el adiestramiento de la perra, se haya puesto en contacto con él.

