Los especialistas denuncian que el estigma dificulta el tratamiento médico de las personas con obesidad

Coinciden todos los especialistas: el paciente con obesidad es muy particular. "Considera muchas veces que la enfermedad se la merece, que es culpa suya", asegura Ignacio Bernabéu, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. "La sociedad culpabiliza a las personas con obesidad. Todo se reduce a una falta de voluntad. Así es como se está tratando en el Sistema Nacional de Salud y esto redunda en la culpa de los propios pacientes, que ni siquiera van al médico porque se sienten culpables", completa María del Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.

Las tasas de obesidad están disparadas

En España uno de cada cinco adultos es obeso y más de la mitad de la población tiene sobrepeso. En los niños el exceso de peso está presente en uno de cada tres y la tasa de obesidad roza el 10%. Pese a que las cifras siguen creciendo "no hay -denuncia la doctora Malagón- un Plan Nacional que prevea campañas de divulgación, de prevención, no tenemos un camino trazado para estos pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud y por supuesto no se reembolsan los tratamientos de la obesidad. Hay mucho por hacer".

Para revertir esta situación, 14 sociedades científicas han aunado fuerzas para presentar una guía que cambie el manejo de la obesidad en España. La guía GIRO se plantea cuatro retos: prevención, diagnóstico, abordaje terapéutico y seguimiento de los pacientes.

Es muy difícil hacer dieta

"Hasta hace relativamente poco -explica el doctor Bernabéu- el único tratamiento disponible para la obesidad era modificación de hábitos de alimentación y actividad física y para aquellos casos más severos, cirugía de obesidad. Eso deja muy poca eficacia en el tratamiento de los casos donde no está indicada la cirugía, porque es muy difícil hacer dieta".

Ahora, una nueva generación de fármacos va a romper la manera clásica de tratar a los pacientes con obesidad. "Hablamos de medicamentos que consiguen pérdidas de peso del 30%, casi lo que se consigue con la cirugía -añade el presidente de la SEEN- y esto cambia totalmente el panorama".

Los nuevos fármacos deberían estar financiados, al menos para pacientes más graves

¿Cuál es el problema? La financiación. Estos medicamentos son de coste elevado "que sólo un grupo limitado de pacientes se puede permitir", dice el doctor Bernabéu "y eso genera inequidad. Algunas autoridades siguen considerando que la obesidad que se trata con menos plato y más zapato, pero hay tratamientos eficaces y deberían estar disponibles y financiados por la seguridad social, al menos para los pacientes con obesidades más graves y complicaciones severas, igual que se trata a los broncópatas o la hipertensión".

La inclusión de estos fármacos en el Sistema Nacional de Salud es una de las reivindicaciones de las sociedades científicas que han consensuado la guía GIRO y ponen como ejemplo Reino Unido, donde sí se ha aceptado la financiación pública de los nuevos medicamentos.

Hay muchos factores que inciden en la obesidad

La obesidad, como patología, no es diferente entre los distintos países, aunque sí hay determinantes, explican los especialistas, que hacen que en los países de Europa del Sur haya una mayor prevalencia en las tasas que en los países del norte. "Esta guía -apunta el doctor Bernabéu- supera ese concepto de que el obeso lo es porque come mucho y se mueve poco. Hay muchos determinantes de la obesidad: genéticos, epigenéticos, moleculares, pero también estrato socioeconómico, nivel cultural, características de la ciudad (que sea más o menos caminable)… El paciente no es culpable de tener obesidad".

Y este punto es especialmente importante, porque sí existe, reconocen médicos y pacientes, un enorme estigma sobre la obesidad que afecta y dificulta el tratamiento médico. "Hay estigma a nivel profesional", reconoce la doctora Malagón; "porque no están formados todavía en la visión moderna de la obesidad", añade el doctor Bernabéu.

La guía GIRO aporta hasta 131 recomendaciones para los profesionales sanitarios y para los gestores públicos; entre ellas, la necesidad de empezar a hablar no de obesidad, sino de obesidades, "para ser capaces de visualizar a cada paciente de manera personalizada". Y se incide en superar la idea de que "la obesidad no es un vicio del paciente, que tener obesidad no se elige".

Aparte de la SEEDO, en la elaboración de este documento han participado expertos de: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Sociedad Española de Cirugía de Obesidad y Metabólica (SECO), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Sociedad Española de Dietética y Nutrición (SEDYN), Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE), Sociedad Española de Diabetes (SED), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y Red Nacional de ejercicio EXERNET