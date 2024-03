Comprar fresas es seguro: nuestra seguridad alimentaria nunca ha estado en mejores manos

Las notificaciones de informaci贸n. No se requiere una intervenci贸n inmediata. Ese fue el caso de la hepatitis A en las fresas procedentes de Marruecos .

Notificaciones de rechazo. El estudio se realiza de manera independiente porque las mercanc铆as han sido rechazadas y no han llegado a comercializarse en la Uni贸n Europea. Por lo tanto, las personas consumidoras no han estado expuestas. A esta categor铆a pertenece el expediente emitido el pasado 18 de marzo de 2024 en Croacia por la presencia de aflatoxinas 鈥搖n tipo especial de micotoxinas鈥 en higos procedentes de Turqu铆a.

Las novedades. As铆 se denominan aquellas notificaciones sobre un riesgo derivado de alimentos o los materiales en contacto con alimentos de conformidad con lo establecido en el art铆culo 50 del Reglamento (CE) n潞 178/2002. No se consideran alerta debido a que los productos causantes no han sido identificados o porque no existe suficiente certeza epidemiol贸gica.

En esta 煤ltima categor铆a entrar铆a el brote registrado el 25 de diciembre de 2021 en Dinamarca y atribuido a la bacteria Escherichia coli. 11 de los 17 casos hab铆an consumido ensaladas listas para comer cuyo ingrediente com煤n eran cebolletas de un proveedor holand茅s. Sin embargo, los lotes de cebolletas ya no estaban en el mercado, ya que las fechas de entrega sospechosas se produjeron entre el 16 y el 30 de noviembre del mismo a帽o.