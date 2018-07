Rajoy: 'Sin las reformas, España habría sido intervenida'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en la Moncloa que "ha ganado el futuro del euro y su credibilidad", un día después de que Luis de Guindos, ministro de Economía, anunciara públicamente que España solicita el rescate a la banca y que Europa lo acepta, ofreciento una ayuda de hasta 100.000 millones de euros.

Rajoy asegura que esta inyección de capital en los bancos "no afectará al déficit público" y dice que, cuando las auditoras se pronuncien sobre la situación de España, se tomarán decisiones concretas sobre las cifras.

Ha indicado que la decisión tomada este sábado por Europa es "un paso más de las muchas cosas que hay que hacer" para lograr una economía española "competitiva" y para "aumentar el crédito".



Del mismo modo, ha indicado que los planes del Ejecutivo no van a cambiar tras esta ayuda europea porque, según ha señalado "no se puede esperar" que el problema del sistema financiero "se resuelva en poco meses".

Además, el presidente dice que, "si no se hubieran hecho los deberes, ayer lo que se habría anunciado es una intervención a España", y no solamente una inyección a la banca.



Esta comparecencia del presidente del Gobierno, que no estaba prevista, se produce antes de viajar a Polonia, donde asistirá al primer partido de la selección española de fútbol en la Eurocopa.

Rajoy niega presiones: "He presionado yo"De Guindos ya respondió este sábado a varias preguntas sobre una posible comparecencia del presidente del Gobierno. "¿Por qué sale usted y no Rajoy?", le preguntó al ministro de Economía una de las periodistas presentes en la comparecencia.



"¿Por qué va al fútbol?"Rajoy ha señalado que este domingo viajará a Polonia para ver el partido de la selección española de fútbol porque la situación en España "está resuelta". "Si esta situación no estuviera resuelta y si la invitación que me han hecho no se hubiera producido no iría".



Cree que "es bueno" que "su presidente del Gobierno esté en el partido inaugural". Además, ha indicado que ha recibido una "invitación muy especial" del presidente polaco para que asista.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que "con estas cosas siempre pasa así: que si no voy por que no va y si voy porque va, pero creo que debo ir", ha concluido.