Trump llama "tonta" a Theresa May y califica de "chiflado" al embajador de Reino Unido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a desatar la polémica tras llamar "tonta" a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May , y calificar de "chiflado" al embajador del país británico.

Además, ha criticado la gestión del Brexit por parte de la primera ministra británica y celebra que abandone el cargo en semanas. Antes, el embajador de Theresa May habría llamado a Donald Trump "disfuncional, torpe e inepto".

Aún así, la diplomacia de EEUU sigue en contacto con el embajador británico, Kim Darroch, tal y como anunció en una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, que explicó que la Casa Blanca no ha pedido al Departamento de Estado que interrumpa los contactos con Darroch por sus duras críticas al Gobierno de Trump.

Ortagus recordó la "relación especial y estratégica con el Reino Unido" y explicó que "eso es más grande que cualquier individuo, más grande que cualquier Gobierno". Todo ello, a pesar de las duras declaraciones que hizo el presidente Trump en su cuenta de Twitter, "El chiflado embajador que el Reino Unido ha endosado a EE.UU. no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar a su país, y a la primera ministra Theresa May sobre su fallida negociación del 'brexit', y no estar molesto por mis críticas por lo mal que se gestionó".