Trump y Cruz claman contra el pacto con Irán en una protesta ante el Congreso

La manifestación congregó a simpatizantes del movimiento ultraconservador Tea Party y de grupos de presión pro israelíes, que se oponen firmemente al pacto alcanzado en julio pasado entre las potencias del Grupo 5+1 (EE.UU., Reino Unido, Rusia, China y Francia más Alemania) e Irán.

"He estado haciendo acuerdos durante mucho tiempo en mi vida. Eso es lo que hago, grandes acuerdos. Pero, nunca, nunca en mi vida he visto ningún trato negociado tan incompetente ", destacó el magnate inmobiliario, que acudió al Capitolio invitado por Cruz. "Les voy a decir esto: si gano la Presidencia, les garantizo que esos cuatro prisioneros (que tiene Irán) estarán de vuelta en nuestro país antes de que asuma el cargo. Se los garantizo", destacó Trump en el escenario. El magnate se refirió así a cuatro estadounidenses arrestados en Irán: el periodista de The Washington Post Jason Rezaian, el exmarine estadounidense de origen iraní Amir Hekmatí, el pastor estadounidense también de origen persa Saeed Abedini y Robert Levinson, exagente del FBI desaparecido en Irán hace ocho años.

Trump, líder de las encuestas para la nominación presidencial republicana, recibió los vítores y saludos de la multitud, que portaba numerosas pancartas con mensajes como "Paren el pacto nuclear iraní" o "Irán, patrocinador del terrorismo".Desde el mismo podio, Cruz cargó contra los 42 demócratas del Congreso que han anunciado que apoyarán con su voto el pacto con Irán, un número suficiente para que el presidente de EE.UU., Barack Obama, logre la aprobación del acuerdo en el Legislativo.

"No podrán lavarse las manos con eso", advirtió Cruz, que también dirigió sus críticas contra el "establishment" republicano, en concreto, contra los líderes en la Cámara de Representantes y el Senado, John Boehner y Mitch McConnell, respectivamente, al considerar que no han hecho suficiente para frenar el pacto.

Con esta manifestación, el Tea Party y sus estrellas, como Cruz y la exgobernadora de Alaska Sarah Palin, quisieron hacer una demostración de fuerza ante el Congreso, que volvió al trabajo ayer tras el receso veraniego y tiene plazo hasta el 17 de septiembre para debatir sobre el acuerdo del Grupo 5+1 con Irán. Sobre el convenio, la aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton propuso hoy una estrategia de "desconfiar y verificar", al defender su apoyo al acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advertir al régimen de Teherán que EE.UU. "nunca" permitirá que desarrolle una bomba atómica.