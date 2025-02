La megaestafa de criptomonedas que salpica a Milei: cómo afecta a la imagen del presidente

Todo comenzó el viernes pasado. El presidente argentino, publicó un mensaje en su cuenta de 'X' promocionando un token (ficha o moneda digital) de criptomonedas en el aseguraba que $LIBRA (la moneda en cuestión) ayudaría a "incentivar el crecimiento de la economía argentina".

"La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA", publicó Milei, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token.

Minutos después de la publicación, el valor de la criptomoneda pasó de 0 a más de 4.000 millones de dólares. Cuando 'libra' alcanzó esa cifra, los impulsores de la criptomoneda -diez personas afines al presidente argentino- abandonaron el proyecto y retiraron los cerca de 90 millones invertidos. En ese momento, el valor de la token comenzó a bajar llegando a los 900 millones para después volver a caer hasta los cero euros.

El descalabro del valor de la criptomoneda promocionada por Milei provocó que las 44.000 personas que habían invertido en el proyecto perdiesen todo su dinero.

Milei no pide perdón

Lejos de asumir alguna responsabilidad por la promoción de la cripto-estafa, Milei publicó un nuevo mensaje en redes sociales desvinculándose del proyecto y dejando claro que él no tenía nada que ver con lo ocurrido. Pero sus explicaciones no han convencido a los usuarios que invirtieron en la criptomoneda y, tras el desplome, han publicado vídeos acusando al presidente argentino de "arruinarles", incluso algunos han asegurado que no le volverán a votar.

Cómo afecta la cripto-estafa a la imagen de Milei

La periodista argentina y experta en comunicación, Adriana Amado, ha explicado en el programa 'Espejo Público' como la implicación de Milei en la estafa de las criptomonedas puede afectar a la reputación del presidente argentino.

Según la experta, Milei "se ha pegado un tito en el pie" con la publicación de ese mensaje, ya que "le resta credibilidad donde tiene su fortaleza: en el mundo virtual y entre los influencers que lo promocionaban en todo el mundo".

El dirigente argentino siempre ha desacreditado a los medios y ha defendido que su móvil y su cuenta de Twitter (ahora X) son su mejor arma.

La periodista también ha analizado dónde radica el éxito de Milei entre las clases populares.

"El éxito del modelo comunicativo de Milei o Trump es poner el enemigo no en la izquierda o la derecha, sino en lo que denominan "casta" que son los burócratas que viven a costa del Estado, y ha logrado convencer a grandes masas populares que ellos son los responsables de que ellos no tengan dinero" comenta Amado. "Sin embargo, estamos viendo que eso no se sostiene a largo plazo y no es un proyecto de poder, es un proyecto populista, muy efectivo en un primer momento pero que no logra mantener la credibilidad a largo plazo", concluye.

Qué son las 'monedas meme'

Según expertos, la criptomoneda ‘$LIBRA’, promocionada por el presidente argentino, pertenece al universo de los activos digitales diseñados para generar dinero a su creador utilizando la imagen de una figura pública y la credulidad de sus seguidores. Ante la falta de regulación, tiene más similitudes con un esquema Ponzi que con un activo financiero legítimo.

Las llamadas ‘monedas meme’ o ‘monedas basura’ carecen de un respaldo económico real y solo buscan capitalizar el entusiasmo del público en torno a un fenómeno. Algo que ocurrió con Milei, quien publicitó la criptodivisa como un "emprendimiento privado" y luego lo eliminó de sus redes sociales por sospechas de estafa.

El fundador de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, explica a EFE que $LIBRA es una de las más de 50.000 pseudo criptomonedas existentes, que pueden ser creadas en cinco minutos y cuyos desarrolladores asignan unidades para la venta a su discreción bajo el sistema de “inflar y tirar” (‘Pump & Dump’).

"Casi el 100 % de estas monedas funcionan sobre la base de que existe un mercado muy grande de inversores que intentan comprar a precio de lanzamiento y vender cuando aumenta, pero como no tienen una utilidad real, mueren", detalló el fundador de la ONG dedicada a promover el uso y desarrollo sustentable del ecosistema cripto.

En las pocas horas que duraron las publicaciones de Milei sobre $LIBRA en sus redes sociales, la demanda se disparó, su precio pasó de 0,3 centavos de dólar hasta 5,54 dólares y movió millones en transacciones antes de desplomarse. Su valor actual es de 0,0006 centavos de dólar.

Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que al constituirse la moneda, los inversores iniciales del “emprendimiento” comenzaron a retirar dinero con ganancias de 87,4 millones de dólares y "en cinco horas, se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado".

Este tipo maniobra se llama 'tirón de alfombra' ('rug pull') y es uno de los fraudes más comunes del mundo cripto. "Básicamente les dieron un CBU (Clave Bancaria Uniforme) para que les depositen plata", resume a EFE Ciro Edgardo Romero, investigador informático especializado en nuevas tecnologías.

"Si estuviera bien hecho, un proyecto de criptomoneda funciona como cualquier otra divisa. Los proyectos serios cuentan con un manifiesto ('whitepaper') visible que explica su funcionamiento, su sustento económico y técnico. Esto brinda transparencia y confianza al estar respaldados en tecnología de cadena de bloques (blockchaing)", defiende.