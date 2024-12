Macron acepta la dimisión de Barnier y empieza la búsqueda de su sustituto

El primer ministro francés, Michel Barnier, presentó este jueves su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron, que la aceptó al tiempo que le pidió que siga ocupándose de los asuntos corrientes hasta el nombramiento de un sustituto, indicó el Elíseo.

La dimisión de Barnier fue consecuencia de la derrota de su Gobierno en una moción de censura presentada por el bloque de partidos de izquierda y que fue apoyada por la extrema derecha de Marine Le Pen.

"Michel Barnier garantiza, con los miembros de su Gobierno, el tratamiento de los asuntos corrientes hasta la designación de un nuevo Gobierno", indicó el Elíseo en un comunicado. El ahora primer ministro en funciones mantuvo un encuentro de una hora con el presidente francés en el que le presentó su dimisión.

Macron continúa sus negociaciones para encontrar un sustituto a Barnier, depuesto tres meses después de su nombramiento, lo que le convierte en el primer ministro francés más efímero desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente francés, que esta noche en horario de máxima audiencia se dirigirá a sus conciudadanos, mantiene contactos con varias personalidades para buscar una salida a esta crisis. Ha mantenido encuentros con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, quien este jueves en una entrevista radiofónica le apremiaba a nombrar rápidamente al sustituto de Barnier.

Posteriormente, Macron se reunirá con Gérard Lacher, presidente del Senado, una cámara que cuenta con mayoría conservadora. Entretanto, fuentes del Elíseo indicaron que Macron mantuvo un almuerzo con su aliado centrista François Bayrou, uno de los favoritos para ocupar el puesto de primer ministro.

Junto a él figura el actual ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, fiel macronista y el único que se mantiene en el cargo desde la llegada del presidente al Elíseo en 2017, o el titular de Interior, Bruno Retailleau, representante del ala más conservadora de la derecha tradicional.

También figura el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, que ya sonó como candidato en septiembre pasado. En las últimas horas se han sumado otros nombres, como el del ex comisario europeo Thierry Breton o el ex ministro conservador François Baroin.