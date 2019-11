La OTAN ultima la cumbre de Londres en medio del vendaval por las críticas de Macron a la organización

"Esta reunión de líderes es pertinente. En primer lugar por las preguntas que se están haciendo sobre la fortaleza de la relación trasatlántica", ha asegurado el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa la víspera de la ministerial, que servirá para que los ministros finalicen los preparativos de la cumbre en la que conmemorarán el 70 aniversario de la Alianza y debatirán "el futuro de la OTAN".

El presidente galo aseguró que la OTAN está experimentando "muerte cerebral" en una entrevista en 'The Economist' el pasado 7 de noviembre y reclamó "evaluar la realidad de lo que es la OTAN a la luz del compromiso de Estados Unidos", al que acusó de estar "dando la espalda" a Europa en "cuestiones estratégicas" como su repliegue del noreste de Siria, allanando la ofensiva turca, y afeó que no haya "ninguna coordinación en la toma de decisión estratégica entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN".

"Por primera vez tenemos un presidente estadounidense que no comparte el proyecto europeo", avisó, insistiendo en la necesidad de que los europeos extraigan "las consecuencias" de ello y reivindicando la "soberanía tecnológica y militar de Europa".

"Necesitamos aclarar cuáles son los objetivos estratégicos que queremos perseguir en la OTAN", subrayó el mandatario galo, que insistió en que la OTAN funciona "bien" en términos de interoperabilidad militar entre los países. "Pero estratégica y políticamente tenemos que reconocer que hay un problema", zanjó.

El secretario general aliado, que se desplazará "la semana que viene" a París para "sentarse" con el presidente Macron, "entender" sus mensajes y "motivaciones" y abordar "cualquier diferencia" antes de la cumbre, ha dejado claro que "la UE no puede sustituir a la OTAN. La seguridad europea descansa en la unidad trasatlántica". "Y esto es un mensaje claro también de los aliados europeos con los que he hablado", ha lanzado el noruego.

"Si distanciamos a Europa de Norteamérica debilitamos a la OTAN pero también dividimos a Europa. No debemos hacer esto", ha remachado, dejando claro que "no hay contradicción" entre la OTAN y la UE. "Necesitamos una OTAN fuerte y una Europa fuerte", ha zanjado.

Stoltenberg no ha obviado que hay "diferencias" entre los aliados en asuntos como el comercio, el acuerdo nuclear iraní, en materia de clima o más recientemente sobre la ofensiva turca en Siria pero ha recordado que también las hubo en el pasado desde la crisis de Suez o durante la guerra de Irak. "La fuerza de la OTAN es que siempre hemos podido superar estas diferencias y unirnos en la tarea central de proteger y defendernos el uno al otro y estoy absolutamente seguro de que podemos hacerlo también hoy", ha dicho.

"Tenemos que reforzar a la OTAN, no debilitarla", ha apostillado, al tiempo que ha defendido el refuerzo militar europeo pero "esto tiene que ser como parte del pilar europeo dentro de la OTAN", pero no al margen.

Conscientes de las divisiones internas en la OTAN, los aliados preparan un comunicado para la cumbre "muy breve", de apenas folio o folio y medio, que se centre exclusivamente en poner de relieve los logros de la Alianza en sus 70 años.Francia rechaza que la cumbre se queda en un mero "ejercicio de celebración" por el aniversario de la OTAN e insiste en que no se puede hacer "como si no ocurriera nada", criticando que los aliados no hayan sido capaces ni tan siquiera de abordar si estarían "en posición de defender a Turquía" a la luz del artículo 5 tras su ofensiva, al tiempo que rechaza las pretensiones de Ankara para que los aliados declaren como organización terrorista a las milicias sirias kurdas.

EEUU, TAMBIÉN EN DESACUERDO

La embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, ha dejado claro el "profundo desacuerdo" de la Administración estadounidense con "la evaluación sobre la OTAN" del mandatario galo y ha defendido tanto la "capacidad de liderar" de Estados Unidos en el seno de la Alianza como su compromiso con la cláusula de defensa colectiva, que permanece "intacto" a pesar de que "a veces hay desacuerdos".

Hutchison ha rechazado "degradar" a "la Alianza militar más exitosa en la historia", dejando claro que "la OTAN es absolutamente esencial" para encarar las amenazas a las que se enfrentan los aliados. "El artículo 5 es uno de nuestras fortalezas", ha zanjado. "La historia de la OTAN es el artículo 5 y la unidad.

Esto continuará por parte americana y estoy absolutamente segura de que todos los 29 aliados, pronto 30, estarán de acuerdo sobre el artículo 5", ha apostillado.

Fuentes aliadas admiten que las críticas de Macron, que marcarán la agenda en la cumbre, causaron "conmoción" en la OTAN, "más" acostumbrada "a recibirlas de la Administración americana" por el gasto insuficiente en defensa y que "nadie" las comparte en la Alianza. Aunque "se pasó de frenada en su crítica" no niegan "que haya una necesidad de adaptarnos para tomar decisiones" y que quizá haya "que hacer una reflexión", pero sin "poner en duda el artículo 5", porque tocaría los fundamentos de su existencia.

España descarta que la OTAN se encuentre en fase de "muerte cerebral" e insiste en que el reforzamiento de las capacidades de defensa europeas como "no es incompatible" con la OTAN y debe ser "un pilar para reforzar la propia Alianza".Los aliados repasarán los progresos para repartir la carga y avanzar hacia el objetivo pactado de destinar el 2% del Producto Interior Bruto a defensa en 2024, una insistencia continua de la Administración de Trump y que varios aliados, entre ellos, España, Alemania e Italia no alcanzarán. La OTAN publicará antes de la cumbre cifras de gasto nacionales actualizadas.

También abordarán el contexto estratégico actual, esencialmente el desafío que representa Rusia y el régimen de control de armas tras la ruptura del Tratado de Fuerzas Nucleares Convencionales de alcance intermedio (INF), así como la necesidad de evaluar el impacto del auge militar chino para la OTAN, al tiempo que prevén declarar el espacio como un dominio operativo, junto al aire, tierra, mar y el espacio cibernético.

"No tenemos planes de desplegar armas en el espacio", ha avisado Stoltenberg, que ha dejado claro sin embargo en la necesidad de garantizar las comunicaciones y la navegación por satélite, la alerta temprana y el apoyo las operaciones de la OTAN y ha prometido que cualquier acción será "defensiva".

Respecto al acercamiento con Moscú planteado por Macron, que defendió en la entrevista "reabrir el diálogo estratégico con Rusia, sin ser ingenuos", Hutchison ha reconocido que "todo país tiene derecho a tener las relaciones bilaterales como quiera" pero ha recordado que tras la invasión de Crimea por parte de Rusia la OTAN decidió que "no se podía seguir como si nada" con Rusia y ha insistido en que cualquier cambio en la relación con Moscú requiere "un cambio de comportamiento" por su parte.

"Podemos habar con Rusia cuando Rusia tiene el mismo interés que nosotros", ha dicho, tras poner como ejemplo el permiso de sobrevuelo que dio a Estados Unidos para su ataque contra el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, en Siria.

Stoltenberg ha confiado en que los aliados mantengan la doble estrategia con Rusia basada en la disuasión y defensa por un lado y el dialogo.