Jean Marie Le Pen dice que las cámaras de gas en la IIGM son "un detalle de la historia"

El presidente de honor del partido ultraderechista francés Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, ha asegurado que las cámaras de gas utilizadas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial son "un detalle de la historia".

"Nunca he dicho que las cámaras de gas no existieron. Yo mismo no las he visto. No he estudiado especialmente este tema pero creo que es un detalle de la historia de la Segunda Guerra Mundial", ha asegurado el también eurodiputado, en declaraciones este jueves a las cadenas francesas BFM y RCM.

Según informa el diario 'Le Figaro', Le Pen fue condenado en 1991 por un tribunal de Versalles por haber incurrido en "banalización de crímenes contra la Humanidad" y por "consentimiento de lo horrible". Este jueves, Le Pen ha dicho que no se arrepiente de lo que dijo entonces.

"Lo que dije se correspondía con mi pensamiento: las cámaras de gas han sido un detalle de la historia de la guerra, salvo que admitamos que la guerra fue un detalle de las cámaras de gas", ha asegurado. "Me mantengo porque creo que es la verdad y que no debería extrañar a nadie", ha asegurado.

Le Pen ha negado que sea antisemita y ha denunciado que hay una campaña en su contra para definirle así. "Se ha explotado el caso en mi contra con la introducción de un toque de antisemitismo pero yo desafío a cualquiera a decir una frase antisemita de mi carrera política", ha asegurado.

Preguntado por el número de muertos que dejaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial, ha contestado: "No es un millón de muertos, son las cámaras de gas". "Es otra cosa. No sé, yo estoy hablando de cosas específicas", ha añadido.

"No he hablado del número de muertos sino de un sistema", ha señalado. "He dicho que era un detalle de la historia de la guerra. Todo es horrible. La guerra es horrible", ha asegurado el fundador del Frente Nacional, padre de la actual líder de la formación, Marine Le Pen. Le Pen ha intentado poner las cámaras de gas al mismo nivel que otras consecuencias de una guerra. "Un trozo de obús que te estalla en el vientre, una bomba que te decapita, una cámara que te asfixia... Es bastante repugnante, es cierto", ha dicho.