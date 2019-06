En Japón las mujeres han decidido plantarle cara a la obligación de llevar tacones en el trabajo

No se trata de renegar del tacón, por qué sí, sino que lo que están pidiendo las japonesas es que no se las obligue a ir a trabajar con tacón, vamos, que el tacón sea una opción y no una obligación.

Ha sido una actriz nipona la que ha liderado esta campaña a través de internet que le ha servido para recoger hasta 20.000 firmas para presentar una solicitud formal a las autoridades para que prohíban a las empresas que obliguen a las mujeres a llevar tacones durante su jornada laboral.

Lo cierto es que no es algo descabellado, sobre todo porque ya hay precedentes sobre esta cuestión. Hace dos años en una provincia canadiense se prohibió a las empresas obligar a sus empleadas a usar tacones altos, al considerar que esta práctica era peligrosa, pero sobre todo discriminatoria.