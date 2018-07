Donald Trump dice que si es presidente mandará a los refugiados sirios de vuelta a su país

"Si pierdo, supongo que se quedarán. Pero si gano, regresarán (a su casa)", dijo a la audiencia en un mitin celebrado anoche en Keene (Nuevo Hampshire), al alegar que puede que entre los refugiados se encuentren terroristas.

"Podrían ser miembros del Estado Islámico. No lo sé. ¿Alguna vez habéis visto una migración como esa? Son todo hombres, y todos parecen tipos fuertes. Hay muchos hombres, más que mujeres. Y me pregunto: ¿por qué no están luchando para salvar Siria? ¿Por qué están emigrando a toda Europa?", apuntó el magnate neoyorquino.

Entonces, Trump se refirió a la posibilidad de que los refugiados sean en realidad un ejército terrorista disimulado, que están entrando en Europa y otros países occidentales "sin identificar" y sin que se sepa exactamente de dónde provienen.

"Las tácticas militares son muy interesantes. Esta podría ser uno de los mayores estratagemas de todos los tiempos. Un ejército de 200.000 hombres quizás. O si envían 50.000 o 80.000 o 100.000... Es una posibilidad. No sé si es así, pero sería posible", indicó.

El pasado 10 de septiembre, el presidente de EEUU, Barack Obama, ordenó a su Gobierno que inicie los preparativos para poder acoger al menos a 10.000 refugiados sirios durante el año fiscal que comienza el 1 de octubre.

Se calcula que medio millón de personas han cruzado el Mediterráneo hasta Europa en lo que va de año, huyendo de la guerra en Siria y del resto de conflictos en Oriente Próximo.