Clinton asume su responsabilidad por el ataque de EEUU a Bengasi

En una sesión ante el comité de la Cámara de Representantes que investiga las muertes del embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, y otros tres funcionarios en Bengasi, Clinton aseguró que teniendo en cuenta la información disponible en ese momento, la reacción del Gobierno estadounidense fue la mejor posible."No tengo ninguna duda de que lo hicimos lo mejor posible teniendo en cuenta la información que teníamos entonces", aseguró la que fuera entonces jefa de la diplomacia estadounidense ante el comité especial de legisladores, convocado para analizar lo acontecido en Libia.

La comparecencia de Clinton empezó a las 10.00 hora local de Washington (14.00 GMT) y terminó a las 21.00 (01.00 GMT del viernes), por lo que se extendió por once horas, siendo la declaración más larga de todas las que se han producido ante este comité.Cuando el presidente del comité, el congresista republicano Trey Gowdy, declaró por concluida la sesión de hoy, a Clinton ya casi no le quedaba voz tras un día de actividad sin apenas interrupción, en el que sólo hubo tres recesos para comer, estirar las piernas y que los congresistas acudiesen a votar.

Clinton fue objeto de duras preguntas por parte de los legisladores republicanos, quienes acusan a la Administración Obama de no contar toda la verdad sobre lo que ocurrió en el ataque.A la polémica sobre el atentado se sumó en los últimos meses otra acerca del uso por parte de Clinton de su cuenta de correo personal para asuntos de Estado, sobre lo que también se le preguntó hoy a lo largo de la sesión, que ha superado ya las seis horas de duración.

Después de que fuera revisados por el Departamento de Estado para no incurrir en la publicación de información clasificada, una gran parte de las más de 55.000 páginas de correos electrónicos de Clinton están ya a disposición pública para despejar cualquier duda.Los legisladores republicanos miembros del comité cuestionaron a Clinton por la ausencia de correos en sus archivos relativos a un ataque previo ocurrido en Libia en abril de 2012, y reprocharon a la ex secretaria una falta de interés por las tensiones crecientes en el país norteafricano.

La aspirante a la candidatura demócrata explicó que "la mayor parte" de su trabajo como jefa de la diplomacia estadounidense no lo realizaba a través de correos electrónicos, sino a través de reuniones personales o llamadas telefónicas. os republicanos formularon duras acusaciones contra la ex secretaria de Estado, quien se apoyó en las investigaciones que han tenido lugar durante los últimos tres años para afirmar que su gestión no fue irregular.

La también ex primera dama, emocionada en ciertos momentos de la maratoniana audiencia, aseguró a los congresistas "haber perdido más horas de sueño" a causa de lo ocurrido que todos los legisladores presentes juntos.

"Me imagino que he pensado más sobre esto que todos ustedes juntos", reiteró. Clinton, que mantuvo la compostura pese a los reiterados ataques, fue duramente interpelada por el legislador Jim Jordan, quien la acusó de ocultar deliberadamente información a la ciudadanía.

Tras el ataque, las primeras informaciones que dio el Gobierno de Estados Unidos aludían a unas protestas espontáneas provocadas por la publicación de un vídeo antiislámico, pero el Ejecutivo se desdijo después.

"Usted sabía la verdad y eso no es lo que le llegó al pueblo estadounidense. No hay pruebas de una protesta espontánea y usted escogió el vídeo como la narrativa. ¿Dónde se originó? Se originó con ustedes", alegó Jordan. Clinton respondió que el Gobierno estadounidense tenía razones para creer que dicho vídeo había provocado las protestas, ya que algo similar había ocurrido días antes en las calles de Egipto.

Sin embargo, negó haber creado una explicación falsa a propósito. "Siento que esto no coincida con su narrativa, congresista, solo puedo decirle cuáles fueron los hechos", se defendió.