Alquilan familias en Japón para acabar con la soledad

Ante el aumento de este tipo de personas hace unos años nacido una empresa que se llama Family Romance, algo así como romance familiar y que no es más que una empresa que ofrece a actores para que se conviertan en lo que tú quieras, tu esposa, tu hija, tu mejor amigo o tu novia.

Lo normal es que se contraten a estos actores para cosas puntales como una pareja que te acompañe a una boda, o a una cena de empresa y cosas así. Pero hay casos más graves, de personas tremendamente solitarias que lo que hacen es alquiler una familia varias veces al mes. Por ejemplo, una esposa y una hija que le esperan en casa, cenan y hablan.

Importante, la persona sabe que todo es mentira, pero los actores seguirán interpretando su papel hasta que no los paren. Es decir, que por ejemplo el actor que hace de padre de una adolescente solitaria, si esta decide casarse, debe ir a la boda llevándola del brazo, y así cuenta el fundador de esta empresa hay gente que lleva años con familias de mentira pero que les ayudan a ser felices.

Esto no parece que vaya a mejorar, según el ultimo informe del Gobierno Nipón, casi la mitad de los japonés que quieren casarse no encuentran pareja porque no hacen nada para buscarla