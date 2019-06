UPN amenaza con no apoyar la investidura de Sánchez si pactan con Bildu en Navarra

no va a tolerar que los socialistas navarros consigan el gobierno foral con la ayuda de Bildu

El líder de UPN amenaza con no apoyar la investidura si los socialistas navarros pactan con Bildu. García Adanero portavoz de UPN también advierte al PSOE que no va a tolerar que los socialistas navarros consigan el gobierno foral con la ayuda de Bildu a cambio de que estos consigan la alcaldía de Pamplona. Le pide a Pedro Sánchez que hable con el PSN porque si no, retirará su apoyo a la investidura de Sánchez.