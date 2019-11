Torra al TSJC: "Me podéis condenar pero no cambiaréis la voluntad del pueblo de Cataluña"

Torra ha insistido en su compromiso con el pueblo de Cataluña como presidente de la Generalitat, y ha avisado: "Seguiré durante todos los meses que siga como presidente hasta que el Parlament me retire su confianza".

"Solo el Parlament de Cataluña escoge a su presidente o lo censura si hace falta", ha valorado Torra, que ha dicho que nunca renunciará a la defender la independencia de Cataluña y a los que él considera 'presos políticos'. "Esta condena será vuestra condena", ha avisado Torra al tribunal, y ha considerado que la causa llegará a los tribunales europeos, únicos órganos según él donde los catalanes logran justicia.

"Si la pregunta es si acaté la orden de la Junta Electoral Central, la respuesta no puede ser más sencilla: Claro que no, no podía ni debía hacerlo como presidente de la Generalitat", ha insistido, alegando que era una orden ilegal.

Tras citar al presidente estadounidense George Washington, Torra ha avisado a los miembros del tribunal que no ha venido a defenderse de nada porque cumplió con el deber de su cargo, sino a acusar al Estado de vulnerar sus derechos y "pretender que vulnerara los de la ciudadanía".

Ha afirmado que el juicio contra él "no ha contado con las garantías necesarias", y ha criticado que el TSJC haya rechazado elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El presidente ha recordado en su intervención a personas que "injustamente" están privadas actualmente de libertad por la acción de la Justicia en Cataluña al estar involucrados en sumarios, o detenidos de las últimas semanas.

Para Torra, la independencia es "la única opción de los catalanes para que sus derechos sean respetados y para que se vele para la observancia de los derechos humanos y se respete la voluntad popular".

El presidente ha hecho hincapié en que es la primera vez que un presidente de la Generalitat en ejercicio se sienta en el banquillo de los acusados y eso hace "especial" el juicio, y ha citado a expresidentes como Josep Irla, que murió en el exilio, el fusilamiento de Lluís Companys, además de los últimos presidentes: Artur Mas y Carles Puigdemont.

Torra se ha escudado en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el control de la Fiscalía, para justificar no haber respondido a preguntas del Ministerio Público.

Para Torra, la Fiscalía "ya no es un organismo que vela por la legalidad sino por los intereses del Gobierno del Estado", una declaración que ha hecho que el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, le conminara a no faltar el respeto al Ministerio Público.

