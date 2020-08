Abascal podría ser el candidato de Vox en la moción de censura con el fin de convocar elecciones

VOX anunció en el último pleno del congreso una moción de censura todavía no presentada para el mes de septiembre. Se barajado en principio, que el candidato no fuera de Santiago Abascal. Pero según el diario El Mundo si sería él, cuyo objetivo sería convocar elecciones inmediatas, si reciben el apoyo de la Cámara. Pero no parece nada sencillo que esta moción de censura, sea Abascal o no sea Abascal, llegue a prosperar.

La idea que tenía en mente Abascal era que el PP o Ciudadanos dieran un paso al frente y presentaran un candidato, pero ambas formaciones no parecen que vayan a secundar dicha moción. Por tanto finalmente será el propio Santiago Abascal el candidato, pero sólo con un objetivo, convocar elecciones generales.

Según explica El Mundo, aún quedan varias semanas por delante para que haya un diálogo con las distintas fuerzas para alcanzar un acuerdo entre aquellos partidos que están siendo más críticos con el gobierno de coalición.

A su vez, desde la formación indican que no existe un interés en “protagonizar” la moción de censura contra Pedro Sánchez. Por lo que seguirán buscando el apoyo de PP y Ciudadanos principalmente, y de cualquier fuerza política que secunden la moción.

Insisten en que esta moción debe ser secundada por otros partidos y por algunos diputados que dieran un paso adelante, y con ello iniciar una negociación con el fin de consensuar todos los detalles.

Aunque no haya consenso ni apoyos, Vox seguirá adelante con su moción y presentará a Abascal como candidato a ocupar el puesto de Pedro Sánchez, con el fin de convocar elecciones inmediatamente.

