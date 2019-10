Rivera pide "unidad" política a los constitucionalistas porque "no se puede gobernar con quienes quieren romper este país"

El líder de Ciudadanos participa en la manifestación a favor de la unidad de España convocada por Sociedad Civil Catalana , y a su llegada, ha hecho un llamamiento a la "unidad más que nunca" de todas las fuerzas políticas constitucionalistas porque "no se puede gobernar con los que quieren romper este país" .

"No hay barricada, no hay incendio, no hay insulto que pueda frenar el sueño de una España unida y España, unida, jamás será vencida", ha señalado Rivera con la vista puesta en las elecciones del 10-N.

Rivera ha reiterado que "no se puede gobernar con Torra y con Otegi" e insiste, ante el bloqueo institucional del país que ha llevado a repetir las elecciones generales, en que es necesario "buscar soluciones" desde la unión de los constitucionalistas.

El líder de Ciudadanos se ha mostrado orgulloso de que en la manifestación de Barcelona hoy coincidan partidos muy diferentes como el PSC, Ciudadanos, PP e incluso Vox, además de multitud de entidades cívicas que defienden la concordia y la unidad de España.

"Cuando nos unimos, los españoles somos imparables. Cuando estamos juntos, somos más fuertes". "Hoy salimos los que no quemamos las calles, los que no agredimos, los que no insultamos, los que respetamos", ha asegurado.