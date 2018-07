Rajoy afirma que España mejorará su "historia de éxito" si mantiene el rumbo

Rajoy ha lanzado este mensaje en favor del futuro de España y de las políticas que ha protagonizado en los últimos cuatro años en su intervención en el acto de presentación del informe sobre la fortalezas de la Marca España denominado "Mesías".

Un acto en el que han estado presentes, entre otros, cuatro ministros: José Manuel García Margallo, Rafael Catalá, Ana Pastor y Jorge Fernández.

El jefe del Ejecutivo ha estimado que los datos del informe presentado hoy dejan claro que entre 2011 y 2015 la mayor parte de los parámetros que sirven para medir el grado de confianza y de fortaleza de España han mejorado.

Aunque ha subrayado que no es el momento de euforias porque queda aún mucho por hacer, ha precisado que el hecho de seguir luchando no significa que no se puedan reconocer los logros conseguidos por todos los españoles en los últimos años.

Unos logros que ha dicho que son indiscutibles y que no reconocerlos implicaría quitarle méritos a toda la sociedad que no se ha rendido ante la adversidad.

"Hablamos de un país unido y diverso que cuenta con su unidad y su diversidad como dos grandes fuerzas para reconocerse a sí mismo" ha subrayado el presidente del Gobierno en funciones.

Tras recordar logros de España en ámbitos como el de las infraestructuras o el turismo, ha asegurado que la innovación es uno de los datos distintivos del país.

Asimismo, ha asegurado que España es consciente y responsable de una proyección política a nivel mundial que le permite, por ejemplo, estar actualmente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Valgan todas estas realidades para confirmar que, por encima de las diferencias legítimas y las asignaturas pendientes, España es una historia de éxito", ha subrayado.

A su juicio, la modernidad y la globalización no pueden entenderse sin España.

"Si algo nos ha enseñado la historia es que a los españoles tan sólo nos puede detener nuestra falta de confianza en lo que podemos hacer si nos ponemos a ello con determinación", ha señalado.

Pero ha lamentado que los españoles sean muy poco generosos consigo mismos, que se tengan poca autoestima y que se juzguen peor que lo hacen los ciudadanos de otros países.

Además, está convencido de que España puede hacer aún mucho más si se da un nuevo impulso al rumbo que cree que ha permitido salir de la peor crisis sufrida por el país en muchas generaciones.

"Nos esperan muchas metas por superar, muchas obras por crear, muchos contratos por firmar y muchos trofeos por levantar. No están en el pasado; nos están aguardando, están a nuestro alcance y debemos conquistarlos entre todos", ha añadido.

Por todo ello ha augurado que "el mejor informe 'Mesías' está por venir" porque los mayores logros de España son los que aún no se han visto.

En el acto han intervenido también el Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el ministro Margallo.

El titular de Exteriores ha valorado la evolución de la Marca España, un proyecto "en el que muy pocos creían y que se ha convertido en una realidad en la que es imposible no creer", y ha asegurado que hoy el país "está mucho mejor que hace cuatro años".

"La Marca España es la reedición contemporánea del milagro de los panes y los peces: se ha hecho sin presupuesto y sin relación de puestos de trabajo", ha afirmado.