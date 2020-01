El PP pide que Sánchez le aclare a Torra que es un presidente inhabilitado

El secretario general del PP, Teodoro García Egea , ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que aclare a Quim Torra en su reunión el próximo mes de febrero que no es un interlocutor válido porque está inhabilitado.

Para García Egea, esta reunión con Torra es el "pago del precio de su investidura a unos socios que le hicieron presidente", cumpliendo con "los compromisos con Torra y Bildu y obviando los que adquirió con los españoles en campaña electoral", ha asegurado a la entrada a un desayuno informativo.

"Me gustaría que Sánchez cuando se reúna con Torra se llevase la sentencia; me gustaría que en lugar de firmar un cheque en blanco para que siga insultando a la justicia y reconocerle como legitimo presidente de la Generalitat, le hiciera saber que los tribunales españoles le han sentenciado como alguien que no debe seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat", ha señalado.

García Egea ha opinado que Sánchez no se reuniría con ningún presidente de una comunidad autónoma que hubiera sido condenado si no fuera Torra y si lo hace es porque "le necesita para estar sentado en el sillón".

"Si el señor presidente del Gobierno respeta la Justicia, los jueces, el ordenamiento jurídico, a sí mismo y al país al que representa, debería hacer entrega de esta sentencia para que el señor Torra se entere de una vez por todas de que no es presidente de la Generalitat y que ha sido inhabilitado por desobedecer las leyes españolas", ha dicho.