Podemos preguntará a sus bases si apoyan el pacto PSOE-C's o si prefieren un "Gobierno de cambio"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que entre los días 14 y 16 de abril su partido consultará a las bases para que decidan si prefieren un Gobierno basado en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos o si, por el contrario, prefieren el "Gobierno de cambio" que defienden Podemos, En Comú Podem y En Marea. El resultado de esa consulta, ha afirmado Iglesias, lo darán a conocer el próximo 18 de abril. Asimismo, ha explicado que no compareció ante la prensa tras la reunión "a tres" porque las conclusiones de la misma eran tan importantes que "había que meditar".

La consulta a los casi 400.000 inscritos de Podemos se celebrará entre el 14 y 16 de abril, el resultado se conocerá el día 18, y se formularán dos preguntas: "¿Quieres un gobierno basado en el pacto de Rivera y Sánchez?" y "¿Estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defiende Podemos, En Comú y En Marea?".

En rueda de prensa en el Congreso tras la reunión que ha mantenido con su dirección y las confluencias de En Comú-Podem y En Marea, Iglesias, arropado por la mayor parte de los miembros de su ejecutiva, ha reconocido que salieron muy "decepcionados de la reunión de ayer con PSOE y C's.

"Si hay un titular de la reunión de ayer, es que a Podemos le dijeron que 'no' a todo", ha apostillado el secretario general de Podemos, quien ha apuntado que "si alguien ha roto algo son los que han respondido que no y los que han dicho que ese acuerdo (PSOE-C's) es intocable" después de que Podemos presentara un documento con 20 "cesiones" programáticas.

Por ello, ha añadido, han decidido ser "muy claros" y "honestos" con los ciudadanos, que ya están cansados de "paripés" y se merecen -ha dicho- que les digan la verdad y no se juegue con ellos.

El resumen de Podemos de la reunión de ayer es que sus propuestas fueron respondidas "con inmovilismo". "Parece que el PSOE hubiera viajado en avión al país de Ciudadanos y que les hubieran secuestrado el pasaporte, y no se pueden mover de ahí".

También ha precisado Iglesias que a lo largo de la reunión de ayer con PSOE y con Ciudadanos no se habló de fórmulas de gobierno, aunque "quedaron muy claros los límites": los socialistas dejaron claro que "no estaban de acuerdo en ningún caso con explorar" la vía del gobierno progresista, en tanto que C's dejó claro que Podemos no tiene cabida en un Ejecutivo con ellos.

Por tanto, según su versión, "ni PSOE ni Ciudadanos están dispuestos a moverse programáticamente", ya que a la pregunta "explícita" que Iglesias planteó ayer a la delegación de Ciudadanos sobre si el documento aceptaba retoques, esta delegación contestó que "sólo retoques".

"La respuesta es legítima, pero inmovilista", ha incidido el líder de Podemos, quien además se ha comprometido a asumir "responsabilidades políticas" si las bases de su partido deciden apoyar "un gobierno basado" en el pacto de PSOE y C's (algo poco previsible), ya que ganaría una posición "muy diferente" a la que mantiene la dirección.

Al ser preguntado sobre si eso supondría su dimisión, Iglesias en no ha aclarado cómo se concretaría la asunción de responsabilidades, pero sí ha insistido en que si los inscritos de Podemos apoyan una postura tan distante de la línea que ha mantenido la dirección, los miembros de la misma, empezando por su secretario general, tendrán que rendir responsabilidades y "todas sus consecuencias".

Iglesias ha desvelado también cuál será su voto en esa consulta, aunque como él mismo ha admitido era una "obviedad" confirmar que votará 'No' a un gobierno de "Rivera presidido por Sánchez" y 'Sí' a un gobierno proporcional.

Digan lo que digan las bases será "un mandato" de obligado cumplimiento para Podemos, cuyo portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, también ha asegurado que acudieron a la reunión "sin prejuicios" y vieron que no se "movía el escenario".

Podemos -ha recalcado- no va a "firmar un cheque en blanco", y todos los diputados de la formación morada van a mantener esa misma posición en la consulta rechazando un gobierno de PSOE con C's.