Podemos denuncia en una carta a sus bases la persecución mediática a Iglesias y Montero por la compra del chalé

"A ningún cargo público se le hace esto, es acoso a sus vidas privadas"

En el comunicado a sus bases, Podemos asegura que aunque en la actualidad la forma de "destruir" a quienes quieren "cambiar las cosas" sea "más sutil o sofisticada", el mensaje es el mismo: "No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que le hemos hecho a Irene Montero y a Pablo Iglesias. El siguiente puedes ser tú".