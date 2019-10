Pedro Sánchez: "La derecha es la de recortes, corrupción y bloqueo, y pactar con la ultraderecha"

En su intervención en un acto de la precampaña socialista en Tenerife, Sánchez describió la exhumación de Franco como "un acto de dignidad" del que se siente "orgulloso" como ciudadano pero más aún como presidente. De hecho, la presentó como "una victoria de la democracia", aunque no olvidó subrayar que "lo ha hecho posible este Gobierno, sí", y atestiguó que nunca le "han dado más veces las gracias que esta semana".

Pese a esa "histeria" que dijo percibir en algunos, Sánchez afirmó que la exhumación de Franco es también "una victoria de aquéllos que aún hoy no la consideran como propia". Así, quiso recordar que en 2017 el Congreso apoyó sin oposición la proposición no de ley que instó al Gobierno a exhumar a Franco, por lo que concluyó que "si algo tiene lógica, es la crítica de la ultraderecha", la de Vox, no la del resto de partidos, que no votaron en contra entonces.

Sánchez admitió que, con esta exhumación, sólo "empezamos a saldar una deuda que tenemos con las víctimas del franquismo" y que "queda mucho por hacer", como le ha querido afear Podemos. Por ejemplo, prometió que el compromiso del PSOE para identificar a los asesinados que permanecen en cunetas sigue "indeleble" y "pervive en nuestro espíritu".

Por su parte, al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, volvió a recriminarle que el que este tema no le importe por haber nacido después de la dictadura es como si a un alemán posterior a 1945 no le importara el Holocausto.

El presidente destacó que la exhumación de Franco supone "una lección incluso para quienes dicen que España es una democracia de baja calidad, poco menos que un Estado opresor", en referencia a los independentistas catalanes.

A éstos ya se había dirigido en su intervención en el mitin. Al presidente de la Generalitat, Quim Torra, le recomendó jocosamente como ayer que, "antes de hacer una llamada de tarifa interurbana" a él, haga "una urbana" a los responsables de los partidos no independentistas y a los familiares de los policías heridos.

Sánchez reiteró su compromiso de "proporcionalidad" como "sinónimo de fortaleza", y en este sentido afeó al PP, Ciudadanos y Vox su "competición de aspavientos" y les agradeció irónicamente que, con esa radicalidad, no estén secundando su propuesta de respuesta unitaria. "Si es así como queréis apoyarme, mejor dejadme", se mofó, antes de decir: "Menos mal que lo estamos haciendo solos".

Por lo demás, el líder socialista reiteró sus recurrentes mensajes electorales, como el de presentar al PSOE como única opción de desbloqueo porque, si la pregunta ante los comicios de abril era "avanzar o retroceder", ahora es "si queremos avanzar o continuar bloqueados".

Para ello, llamó a "concentrar todo el voto en la única fuerza que puede garantizar un avance", pues "el resto sólo ofrece bloqueo". Dijo no tener problemas con el multipartidismo, pero puntualizó que "no hay múltiples respuestas a la pregunta" que planteó, sino sólo dos: avanzar o bloquear.