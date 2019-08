Moreno pide la convocatoria "urgentísima" del Consejo de Política Fiscal y Financiera

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha solicitado este miércoles "la convocatoria urgentísima" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras describir que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "nos ha mentido a todas las comunidades autónomas porque no hay un documento de la Abogacía del Estado que acredite que no nos puede pagar lo que es nuestro" y ha asegurado, cuando se le ha preguntado por otras medidas de presión al Gobierno para recibir las entregas a cuentas del ejercicio 2019, que "barajamos todas, no descarto ninguna", incluida la interposición de un recurso judicial.