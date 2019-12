Miquel Iceta: "En España hay nueve naciones"

Miquel Iceta explica que la ambición del PSC es llegar a ser el primer partido en Cataluña y que él mismo se ve como presidente de la Generalitat porque afirma que la comunidad necesita de un presidente "no independentista que gobierne para todos".

Sobre las polémicas de la inmersión lingüística y la defensa de Cataluña como nación, el líder del PSC se ha pronunciado diciendo que en el caso de la primera, hay que reforzar el catalán donde haga falta, el castellano donde haga falta y el inglés en todas partes: "Esto es flexibilizar la inmersión".

"Algunos aspiran a una sociedad monolingüe. Nosotros no, queremos que sea plurilingüe y que los niños y niñas dominen catalán y castellano, y añadimos el inglés", ha dicho.

Respecto a la defensa de Cataluña como nación, afirma que para algunos, nación y Estado son lo mismo, pero que para ellos no. Dice que España es "una nación de naciones y todas las que viven en España son plurales".

"La nación es para todos los catalanes hablen catalán o castellano, es un sentimiento de comunidad. Se puede ser nación sin aspirar a Estado", asegura.

También dice que, según los Estatutos de Autonomía, hay ocho naciones en España. Nueve si se suma el preámbulo de Navarra.

"Los Estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas", explica.

Sobre cómo se mejoraría la situación en Cataluña asegura que "mejorando el autogobierno, financiación y mayor incidencia en las decisiones de Estado".

Considera que Quim Torra debería convocar elecciones porque "su proyecto está agotado" y se ha quedado "sólo": "Anunció un nuevo referéndum de autodeterminación y no sólo no lo siguió ERC, sino que JxC no se hizo responsable. Ante la soledad, lo mejor es dar un paso al lado".

Seguro que te interesa:

Gamarra sobre las declaraciones de Iceta: "El PSOE está dispuesto a romper el modelo constitucional"