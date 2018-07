Manjón critica en el 11M el "uso y abuso" del término 'apología del terrorismo'

La presidenta de la Asociación 11M Víctimas del Terrorismo, Pilar Manjón, ha criticado esta mañana el "uso y abuso del término apología del terrorismo", en clara referencia a los titiriteros, de los que ha dicho que "han sido presos por un papel" ya que "la ficción no es delito".

"Ha sido un año complicado en libertades y pluralidad", ha denunciado Manjón en el acto conmemorativo de los atentados del once de marzo de 2004 celebrado en la estación de Atocha, organizado por los sindicatos CCOO, UGT y la Unión de Actores y Actrices.

Ha recordado no solo el caso de los titiriteros, sino los tuits polémicos del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata sobre Irene Villa y letras de canciones de grupos como Escape o Def con Dos, a los que, a su juicio, se les está aplicando la Ley Mordaza. "La ficción no es delito y además la víctima de los tuits no se ofende porque le gusta el de 'es una chica explosiva'", ha señalado.

Majón también ha criticado que en su opinión hoy se intente esconder bajo el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo "a las víctimas del 11M". "En este año electoral ha habido cientos de actos para todas las víctimas del terrorismo y nunca hemos sido invitados", ha añadido.

La presidenta de la asociación, quien perdió a uno de sus hijos en los atentados, ha lanzado un mensaje a la clase política pidiéndoles que "olviden por un momento su autobombo y se pongan el traje del respeto y la humildad cuando hablen de nosotros".

En el acto, también han intervenido el secretario de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara; el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún; y el secretario general de UGT Madrid, Carmelo Ruíz.

Todos ellos han celebrado que, por primera vez, hayan acudido a esta cita la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes; y han demandado que el año que viene se celebre un acto unitario con todas las asociaciones de víctimas y todas las autoridades en memoria de los fallecidos. "Reivindicamos un gran acto único donde se pueda rendir tributo a las víctimas y terminar con las discriminaciones para tener una sola voz de apoyo", ha manifestado Cedrún.

Carmelo Ruíz ha afirmado que éste es el día más triste de la Comunidad, mientras que Guevara ha pedido que no se olvide aquel atentado en el que murieron 192 personas y más de 2.000 resultaron heridas. "No les olvidamos porque son la razón de nuestra existencia", ha añadido.

Y Manjón ha clausurado el acto con el siguiente mensaje: "Cualquiera pudo ir en los trenes y ese día fuimos conscientes de que somos potenciales víctimas y a cualquiera le puede llegar el turno de llorar".

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el líder de Podemos, Pablo Iglesias; el portavoz socialista en la Comunidad de Madrid, Iñaki Gabilondo, y el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas también han querido acompañar a las víctimas en el duodécimo aniversario del mayor atentado de Europa.